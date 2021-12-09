У генштабі армії Росії запевняють, що не планують вторгнення в Україну

Начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов зробив заяву на тлі стягнення сил до кордонів з Україною. Він наголосив, що Москва не планує вторгення.

Про це Герасимов заявив на брифінгу для іноземних військових аташе. Він цинічно додав, що "будь-які провокації Києва щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися".

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Нарощування військ називає "звичайною практикою"

Також Герасимов цинічно звинуватив країни НАТО у тому, що вони нібито приділяють забато уваги скупченню російських військ біля кордонів. Він переконував, що мовиться про їхнє переміщення у ході бойової підготовки. "Це звичайна практика для збройних сил будь-якої держави", – підкреслив начальник генштабу держави-агресорки.

Інформація, що поширюється в ЗМІ, про нібито готується вторгнення Росії в Україну є брехнею,

– запевнив російський військовий.

Начальник генштабу Росії згадав про партнерів України

Герасимов зухвало наголосив, що Захід підштовхує українську владу до небезпечних кроків. Мовляв, це роблять, постачаючи Україні вертольоти, безпілотники та літаки. Також військовий вже традиційно для росіян почав говорити про нібито невиконання Мінських домовленостей.

Що цьому передувало

Напередодні розслідувальна група CIT повідомила, що Росія перекинула дивізіон ЗРК "Бук" ближче до кордонів України. Військову техніку помітили під Воронежом.

США хочуть обговорити Росію на зустрічі міністр закордонних справ G7. Вона запланована на 10 – 12 грудня й пройде у Великії Британії. "Ми очікуємо, що дії Москви засуджуватимуть", – пояснили в американському Дерджепі. Напередодні президент Байден провів перемовини з Путіним. Основною темою для розмови була Україна. Американський лідер попередив Кремль про наслідки у випадку нового вторгнення.