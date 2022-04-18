У Генштабі попередили про ймовірний наступ росіян на Слов’янськ та Барвінкове

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Ізюмському напрямку російський агресор діє окремими підрозділами.

Згідно з інформацією, відомо про підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ.

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"Очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове", – повідомили у Генштабі.

Цю інформацію підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході. Крім того, намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях,

– зазначив Валерій Залужний.

"Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів, нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат", – додав Залужний.

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