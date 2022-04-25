У Генштабі Росії розуміють, що це початок кінця, – Фейгін про постачання зброї Україні
Напередодні в Києві були держсек США Ентоні Блінкен та міноборони Ллойд Остін. Вже невдовзі у Німеччині зберуться 40 міністрів оборони різних країн.
Очевидно, що головне питання – це постачання зброї в Україну. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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У Кремлі усвідомлюють цю загрозу і розуміють, що це наближення початку кінця.
Я думаю, що в Генеральному штабі Росії точно це розуміють. За Путіна відповідати важко, він може витати у своїх фантазіях,
– наголосив Фейгін.
Це розуміння можна пояснити і тим, що Росія надіслала США ноту протесту через постачання зброї в Україну. Вони вимагають, щоб країна припинили відправляти нове озброєння в Україну.
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