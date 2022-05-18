У Генштабі розповіли, на яких діях окупанти зосереджують основні зусилля

Російські окупанти продовжують обстрілювати всю лінію зіткнення на Донецькому та Слов'янському напрямках. В інших районах вони намагаються утримати зайняті позиції.

Також російські загарбники ведуть розвідку, обладнують свої позиції. Про це повідомили в Генштабі 18 травня.

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Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання,

– мовиться в повідомленні.

На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, поповненні запасів. Також ворог намагається покращити своє тактичне положення.

Ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках білоруські військові виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Існує загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей зосереджують підрозділи російських окупантів. Це роблять для демонстрації та з метою сковування ЗСУ. В окремих районах вороги посилюють систему протиповітряної оборони та обладнують свої позиції.

Окрім того, російські окупанти продовжують обстрілювати з артилерії позиції ЗСУ та об'єкти цивільної інфраструктури на прикордонні Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні займаних позицій. Він до того ж намагається не допустити просування українських військових. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов'янському напрямку окупанти наступають на Довгеньке. Вони розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Агресор переміщує з території Росії озброєння та військову техніку до підрозділів, що зазнали втрат.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках агресор зосередив у Луганській області до 15 вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить розвідку та обстрілює позиції ЗСУ.

На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули на до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстрації з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін немає. Ситуація в Придністровському регіоні залишається напруженою.

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