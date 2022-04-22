У Генштабі ЗСУ не виключають ймовірність використання Придністров'я у війні з Україною

22 квітня 2022 , 18:55
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ заявили, що наразі особовий склад окремої групи російських військ у Придністров'ї функціонує у повсякденному режимі. Однак територію ще можуть використати для агресії проти України.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 22 квітня. Збройні Сили України вже 58 днів героїчно протистоять російським загарбникам.

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Зокрема, у зведенні мовилося про Придністров'я.

Залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України,
– наголосили у Генштабі.

Також досі залишається загроза ракетних ударів з території Білорусі. Можуть бити по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Окрім того, на кордонах з Україною ворог розгортає системи радіоелектронної розвідки, а також проводить тренування ППО. 

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Автор: Мар'яна Бекало