Угруповання вдвічі менше, аніж у лютому, – Генштаб про ймовірний повторний наступ з Білорусі

Чутки про новий наступ ворога з Білорусі не вщухає. Однак зараз на білорусько-українському кордоні ситуація контрольована. Ті угруповання російських військ, які розгорнуті у Білорусі, вдвічі менші, аніж було у лютому 2022 року.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Генштабу Олексій Громов, передає 24 канал.

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Громов зазначив, що під час наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення ворог залучив вдвічі більше бійців, ніж є зараз.

22 тисячі проти 45,5 тисячі окупантів. Навіть у разі залучення до вторгнення всіх білоруських військових спільне угруповування військ агресора налічуватиме приблизно 30 тисяч осіб, що все одно менше того, що брало участь у повномасштабному вторгненні,

– наголосив начальник Головного управління Генштабу ЗСУ.

До того ж окупанти вивезли з Білорусі всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Водночас Мінськ має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповування військ зі свої території.

Директор департаменту охорони держкордону Леонід Баран підкреслив, що Білорусь та Росія регулярно нагнітають ситуацію шляхом демонстрації спільних заходів підготовки до нового наступу.

"Водночас створення необхідного наступального угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення з території Білорусі, немає", – додав Леонід Баран.

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