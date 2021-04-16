Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати

У ЗСУ попросили представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію і не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Окрім того, не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань.

У зверненні головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Хомчака мовиться, що "останнім часом спостерігається нарощування російських військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України".

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Хомчак наголосив: "такі дії викликані спробою вкотре випробувати нашу державу на стійкість та готовність дати гідну відсіч агресору, а суспільство – на єдність".

"Як свідчить набутий за роки війни з російським окупантом досвід, у такій ситуації потрібні: врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад навколо законодавчо визначених можливостей", – наголосив генерал-полковник.

Хомчак розповів, що наразі Генеральний штаб "прогнозує всі можливі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування". Українські розвідники "пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки".

За словами головнокомандувача ЗСУ, "у різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках".

У зв'язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань,

– наголосив Хомчак.

Генерал-полковник наголосив, що таку діяльність російська пропагандистська машина може використати для "інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних та брехливих тверджень щодо ситуації в Україні".

"Своєю чергою, хочу вкотре зазначити, що ЗСУ високо цінують патріотизм та героїзм, відданість і безкорисність усіх добровольців та небайдужих громадян за багаторічну дієву підтримку українського війська, зокрема, бригад територіальної оборони ЗСУ", – наголосив Хомчак.

Свою заяву Хомчак підсумував закликом "долучатись до ЗСУ, поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони".