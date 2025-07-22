Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що спершу у США покладали великі сподівання на співпрацю з росіянами. Але ці плани не справдилися.

До теми 50 днів літа: чи може ультиматум Трампа зупинити наступ Росії і як це б'є по Україні

Чому Трамп змінив риторику?

В адміністрації Трампа зрозуміли, що Росія не буде "антикитаєм", адже її залежність від Китаю є надто великою. Так само Кремль не допоможе з Іраном. Там відмовилися передавати росіянам свої ядерні напрацювання.

На початку липня 2025 року США зупинили військову допомогу Україні. Мені здається, що Трамп вирішив використати цю ситуацію у розмові з Путіним. Він міг сказати, що допомога зупинена, тому наступний крок має йти від Росії,

– припустив Іван Ус.

Але очільник Кремля відмовився зупиняти бойові дії. Ба більше, через кілька годин після розмови з Трампом Росія завдала масованого удару по Україні. Це не могло сподобатися американцям. Відтак ми побачили стрімку зміну риторики США.

Що весь цей час рятувало Росію?

Якщо проаналізувати економіку Росії за період повномасштабної війни, то чимало санкцій не спрацювали. Варто розуміти, що у 2000 році країни "Великої сімки" становили 65% світового ВВП. Станом на зараз – це лише 40%.

Відповідно зросла роль Глобального Півдня, а оскільки санкції проти Росії йшли від Заходу, то країна-агресорка змогла пройти цей період. В оточенні Трампа це зрозуміли й вирішили тиснути саме на Глобальний Південь. Цим країнам пригрозили великими митами.

І так виникла ситуація, коли те, що рятувало російську економіку – може перестати працювати, тому що країни почнуть відмовлятися від російської нафти,

– підкреслив Іван Ус.

Міністр нафтової та газової промисловості Індії сказав, що у них є 40 постачальників нафти, тому від Росії вони можуть відмовитися. Залишається Китай, але якщо Трамп піде далі, то будь-яка продукція, яка виробляється, наприклад, в Індії, не матиме підвищених мит в порівнянні з продукцією, яку виробляють у Китаї.

Отже, логічно направляти всі свої інвестиції не до Китаю, а до Індії. У такому випадку Пекін може зазнати поразки. Це матиме для нього дуже значні стратегічні наслідки.

Тому варто дочекатися 2 вересня, коли закінчаться 50 днів, які дав Трамп Росії. Всі пам'ятають схожий випадок, коли США давали 60 днів Ірану, а після цього завдали удару по його військових базах. Такий прецедент уже був, тому у Кремлі зараз точно неспокійно.