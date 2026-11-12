Символ оновлення Ізраїлю: хто такий і чого чекати від Гаді Айзенкота

За підсумками виборів до Кнесету президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ доручив очолити і сформувати новий уряд головному супернику прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу – Гаді Айзенкоту. На це завдання у нього є 28 днів (і ще трошки).

Adv

Генерал-лейтенант Армії оборони Ізраїлю, колишній голова Генерального штабу і чоловік, який все життя віддав армії, Айзенкот після важкої особистої втрати вирішив піти у політику, щоб об'єднати розколоте ізраїльське суспільство, відновити довіру до державних інститутів і нарешті усунути Нетаньягу від влади.

Але чи зможе Гаді Айзенкот зайняти крісло прем'єра, закінчивши епоху Бібі? Чи розпочне Ізраїль нову сторінку своєї історії та які виклики чекають на політика у майбутньому – розповідає 24 Канал у великому профайлі політика.

популярні відео

Молоді роки та походження

Гаді Айзенкот народився 19 травня 1960-го року в Тверії, на півночі Ізраїлю, він був другою дитиною з чотирьох нащадків Меїра й Естер, єврейських емігрантів із Марокко. Його батько був шахтарем, який працював на мідних копальнях у долині Тімна, а мати була домогосподаркою.

Реклама

Дитинство Гаді (це давнє єврейське ім’я, яке можна перекласти як "щасливий") минуло у найпівденнішому місті Ізраїлю та важливому морському порту – Ейлаті. Там він навчався в школі, де в старших класах обрав морську спеціалізацію, і виріс, за його ж словами, зі зв’язком із пустелею Негев далеко від ізраїльського політикуму і центрів влади.

Походження Айзенкота та його батьків не просто біографічна деталь. Він належить до мізрахі, євреїв-емігрантів із країн Близького Сходу та Північної Африки, які в Ізраїлі десятиліттями піддавались дискримінації з боку домінантної ашкеназійської еліти – нащадків євреїв з Центральної та Східної Європи (зокрема, України). Якщо Гаді Айзенкот вдало сформує уряд, то стане першим прем’єром-мізрахі в історії Ізраїля.

Іншою прикметною особливістю Айзенкота є те, що ні статків, ні впливових родичів у нього не було. Це суттєво відрізняє його від багатьох політиків (як-от його головний супротивник – Нетаньягу), які виросли в столичному оточенні або за кордоном і були вихідцями з еліти.

Реклама

Учень 2-го класу Гаді Айзенкот / фото – сторінка політика на фейсбуці

Проте не соціальний статус чи приналежність до групи мізрахі стали визначальними для його подальшого підйому і популярності. Основною характеристикою, яка зрештою сформувала його політичний образ, стало рішення, ухвалене ще у 18 років. Одразу після закінчення старшої школи Айзенкот вступає до армії – цей крок визначить його долю на багато років уперед.

Людина війни

Свою службу у ЦАГАЛ (Армії оборони Ізраїлю - 24 Канал) Гаді Айзенкот розпочав 1978-го року як звичайний солдат у бригаді "Голані". Там він провів 14 років і пройшов всю кар'єрну драбину. Спочатку він став командиром відділення, потім командиром взводу, а під час Першої ліванської війни 1982-го року командував уже цілою ротою.

Фотографія Гаді Айзенкота часів вступу до Армії оборони Ізраїлю, 1978 рік / Фото – Wikimedia Commons

Реклама

Під час конфлікту у південному Лівані, що відбувався на окупованій Ізраїлем території арабської держави, Айзенкот повільно але впевнено просувався по службі. Після довгих років у "Голані" він перейшов на посаду командира таких підрозділів як "Кармелі" й "Ефраїм", але в 1997-му він повернувся у свою початкову бригаду і очолив її.

У 1999-му Айзенкота почали помічати у політичних колах і призначили військовим секретарем прем'єра й міністра оборони Ехуда Барака. Згодом він командував 366-ю дивізією, потім дивізією "Юдея і Самарія", де керував кампанією проти палестинського збройного опору під час Другої інтифади – масових протестів арабського населення, які переросли у повноцінне повстання проти Ізраїлю на території Сектору Гази і західного берегу річки Йордан.

Айзенкот (ліворуч) під час церемонії передачі командування бригадою "Ефраїм", 1994-й рік / Фото – Wikimedia Commons

Реклама

У 2005-му Гаді Айзенкота поставили на чолі оперативного управління Генштабу. На цій посаді він став архітектором так званої "доктрини Дахія", через розробку якої Айзенкота критикують і зараз як на Заході, так і в країнах Близького Сходу.

"Доктрина Дахія" – це військова стратегія асиметричної війни, яка передбачає застосування масованої, зумисно непропорційної сили та масштабне руйнування цивільної інфраструктури в населених пунктах, які ворог використовує як бази для нападу на Ізраїль.



"Доктрину Дахія" ЦАГАЛ застосовував під час Другої ліванської війни 2006 року, війні у секторі Газа і на півдні Лівану, де ізраїльські військові у боротьбі з "Хезболлою" зрівнюють із землею цілі села.

У кожному населеному пункті, з якого ведеться вогонь по Ізраїлю, ми використаємо асиметричну силу і спричимимо там колосальні збитки та руйнування. З нашої точки зору, це військові бази, – розповів Гаді Айзенкот у коментарі ізраїльському виданню Yedioth Ahronoth, коли у 2008 році очолив Північне командування армії Ізраїлю.

Реклама

2013-му року він став заступником начальника Генштабу при Бенні Ганці, а в листопаді 2014-го тодішній міністр оборони Моше Яалон і прем'єр Нетаньягу обрали його наступним очільником Генерального Штабу ЦАГАЛУ.

Новопризначений начальник Генерального Штабу Ізраїлю Гаді Айзенкот (праворуч) разом із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, 2015 рік / Фото – Menahem Kahana / AFP

Народ Ізраїлю довіряє тобі, уряд Ізраїлю довіряє тобі, і, Гаді, я довіряю тобі, – заявив 2015 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коли Гаді Айзенкот вступив на посаду начальника Генштабу. Через десять років ці двоє стануть політичними суперниками.

За чотири роки керівництва Генштабом, Айзенкот провів декілька важливих армійських реформ.

По-перше, він повернув акцент на сухопутні війська, піхоту й танкові підрозділи та на боротьбу з прикордонними тунелями, які ХАМАС використовував для контрабанди зброї і проникнення диверсійних груп до Ізраїлю.

Реклама

По-друге, у квітні 2016-го року затвердив багаторічний план "Гідеон", який мав зменшити надлишок структур, створити кіберкомандування й побудувати стратегію навколо швидкого завершення конфліктів.

По-третє, формалізував доктрину "Кампанії між війнами", яка передбачала таємні операції з метою послабити ворогів Ізраїлю.

Не обійшлося і без скандалів. 2016-го року у Хевроні ізраїльський солдат Елор Азарія застрелив важко пораненого палестинця Абдель-Фаттаха аль-Шаріфа, який напав на нього із ножем. Справа отримала масштабний розголос і привернула увагу ЗМІ. Айзенкот, попри тиск правих політиків і протестувальників, наполіг на військовому суді, вважаючи, що військовослужбовець порушив дисципліну та етичний кодекс армії. Після цього солдата засудили до 18 місяців.



Айзенкот під час операції проти бойовиків "Хезболли", 2019-й рік / фото – ЦАГАЛ

Під час кампанії масових антиізраїльських виступів палестинців у 2018-му році на кордоні між сектором Газа та Ізраїлем, військовослужбовці ЦАГАЛ відкрили вогонь по демонстрантам, внаслідок чого, за даними ООН, загинули 189 протестувальників і 6 тисяч було поранено. Тель-Авів заявив, що палестинці провокували ізраїльських військових, кидали по них камінням і коктейлями "Молотова", намагалися перетнути кордон, а серед мітингарів були представники ХАМАС. Відповідальність за такі дії ізраїльської армії впала на Гаді Айзенкота.

Реклама

Провівши в армії чотири десятиліття він досягнув звання Рав Алуф (генерал-лейтенанта – 24 Канал), тож після численних досягнень та деяких скандалів, Гаді Айзенкот 2019-му року оголосив про свою відставку з посади очільника Генерального штабу і вирішив перейти в нову для себе сферу – політику.

З окопів в урядові кабінети

Взявши трирічну перерву, перед парламентськими виборами 2022-го Гаді Айзенкот приєднався до центристського блоку "Національна єдність" свого колишнього командира Бенні Ганца й потрапив до Кнесету.

Проте від війни Айзенкот відпочивав не довго. 7 жовтня 2023-го року ХАМАС напав на Ізраїль, і уже через кілька днів Беньямін Нетаньягу запросив його до військового кабінету. Айзенкот склав присягу "міністра без портфеля" – урядовця, який має право голосу на засіданнях але не керує жодним міністерством. Там він, за власним свідченням, відстоював два рішення: не відкривати другий фронт у Лівані проти Хезболли, поки не вирішено ситуацію у секторі Газа, і наполягав, що спершу треба домовитися про звільнення заручників, а вже потім добивати ХАМАС.

Позиції Нетаньягу і Айзенкота розійшлися у цьому питанні, тому що Бібі вирішив розпочати наземне вторгнення у Газу після масштабного повітряного бомбардування військової інфраструктури ХАМАС, вважаючи що це змусить бойовиків здати позиції і повернути полонених. Після цього напруга всередині військового кабінету почала зростати.

Війна та сімейна трагедія

Через два місяці війна дісталася і його родини. Син Айзенкота 25-річний Галь, студент Тель-Авівського університету та бойовий медик, загинув під час операції із повернення тіл двох ізраїльтян на півночі Сектора Гази (поблизу табору біженців Джабалія). Наступного дня така ж доля спіткала його 19-річного племінника Маор Коген-Айзенкот, а в листопаді 2024-го у бою з хамасівцями помер ще один племінник, капітан Йогев Пазі.

Гаді Айзенкот з сином Галем Меїром / фото – ЦАГАЛ

Похорон Галя Айзенкота транслювали по телебаченню, в церемоні брав участь особисто Біньямін Нетантьягу. Тоді країна побачила одного з найвідоміших командирів, який промовляв надгробне слово тремтячим голосом.

Після трьох днів жалоби він повернувся до Кабінету війни.

Розрив з Нетаньягу та запуск власного політичного проєкту

Як пізніше розповів Айзенкот в інтерв’ю TIME, після загибелі рідних майже рік він спостерігав за тим, як підхід Нетаньягу до ведення війни перетворює Ізраїль на державу-вигнанця, намагався тримати субординацію і сподіватися на краще. Але у всього є межа.

На початку червня 2024-го року Айзенкот запитав Нетаньягу про його план виходу з війни. Не отримавши відповіді, крім запевнень про “повну перемогу”, Айзенкот дістав із портфеля книжку про дипломатію й порадив прем'єру прочитати її, наголосивши, що сама лише військова сила не принесе тривалої перемоги.

Після цієї розмови, Айзенкот разом із колегою Бенні Ганцем склав свої повноваження. Це фактично припинило "режим національної єдності" в Ізраїлі й призвело до розпуску Воєнного кабінету.

Через рік Гаді Айзенкот склав мандат депутата й оголосив про вихід із "Національної єдності" заявивши, що партії бракує "глибокої демократизації". У вересні 2025-го колишній очільник Генштабу оголосив про створення власної партії "Яшар" (у перекладі з івриту означає прямий, чесний) з обіцянкою відновлення, зцілення й надії для ізраїльського суспільства.

Критика прем'єр-міністра Нетаньягу з боку Айзенкота ставала все сильнішою. Він не раз звинувачував Бібі у тому, що той саботував перемовини з ХАМАС заради власних інтересів, ставить своє політичне виживання вище за державу і втягує Ізраїль у війни, які навіть не знає як закінчити.

Образ хлопця із простої сім’ї, який своїми силами виріс із солдата у генерал-лейтенанта та політика, який знає, про що говорить, став надзвичайно популярним в ізраїльському суспільстві. А смерть сина та особиста трагедія у родині зробили Айзенкота ближчими до народу.

Гаді Айзенкот і кандидати від партії "Яшар" напередодні жовтневих виборів до Кнесету / Фото - Chaim Goldberg / Flash90

Партія "Яшар" на парламентських виборах у жовтні цього року посіла друге місце, поступившись лише "Лікуд" – партії Нетаньягу. Айзенкот зміг згуртувати навколо себе інші єврейські політичні сили, які перебувають в опозиції до чинного прем'єра, та сформувати другу за чисельністю коаліцію в Кнесеті. Саме йому 7 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ доручив мандат на створення нового кабінету міністрів. Однак це ще не означає, що Гаді Айзенкот стане новим прем'єр-міністром.

28 днів, які вирішують все

Попри хороші результати в опитуваннях, партія Айзенкота не змогла отримати абсолютної більшості у 120-місному Кнесеті – для формування уряду необхідно контролювати щонайменше 61 крісло, а "Яшар" і блок союзних до нього партій зайняли лише 48 депутатських місць.

Партія "Яшар" святкує перемогу на виборах / фото – сторінка Гаді Айзенкота на фейсбуці

За підсумками переговорів із політичними партіями президент Ізраїлю Герцоґ заявив, що надасть саме колишньому начальнику Генштабу першочергову можливість сформувати уряд. Гаді Айзенкот отримав 67 рекомендацій на посаду прем’єр-міністра, а Нетаньягу – 46. Айзенкота підтримали деякі представники арабських партій, а також частина союзників Нетаньягу.

Тепер Айзенкот отримав 28 днів на спробу сформувати новий уряд, з можливим продовженням цього терміну ще на 14 днів. Але тут він може зіткнутися із новими перешкодами.

Іцхак Герцоґ (праворуч) очікує, що Гаді Айзенкот зробить усе можливе для формування уряду, який служитиме всім частинам ізраїльського народу / Скріншот відео Ynet

На цьогорічних виборах арабські політичні сили отримали рекордних 19 депутатських мандатів. Партії "Об'єднаний список" і "Раам", які представляють арабських громадян Ізраїлю (близько 20% населення), не приєдналися до жодного політичного блоку. А для формування уряду Гаді Айзенкоту знадобиться заручитися саме їхньою підтримкою. Але для цього доведеться піти на болючі компроміси.

Хоча Айзенкот публічно виключив можливість участі арабських партій у своєму уряді, але не став повністю зачиняти двері для створення в Кнесеті альянсу на противагу Нетаньягу. Серед прихильників Айзенкота все частіше лунають думки, що краще вже співпрацювати з арабами, ніж знову терпіти правління Бібі.

На Айзенкота чекає напружене протистояння із Нетаньягу та його коаліцією / Фото – Abir Sultan/EPA

Але не варто забувати, що Беньямін Нетаньягу – айстер післявиборчих маневрів із тридцятирічним політичним досвідом, тоді як Айзенкот у політиці новачок. Нетаньягу брав участь у 10 загальнонаціональних виборах як лідер партії "Лікуд" і шість разів зміг сформувати коаліційний уряд, зокрема й у 2009-му році, коли його партія за фактом отримала менше місць, ніж її головний суперник. Тож крісло прем'єр-міністра Ізраїлю без боротьби він не ввідасть.

Чого чекати від Айзенкота, якщо він стане прем'єр-міністром

Ключові політичні обіцянки Гаді Айзенкота ґрунтуються на безпеці. У 10-пунктному плані, який розробила його партія "Яшар", він закликає до створення державної комісії з розслідування провалу ізраїльської операції у Газі та терактів, скоєних ХАМАС 7 жовтня 2023-го року.

Також Айзенкот виступає за впровадження обов'язкової військової або національної служби для всіх громадян, зокрема для ультраортодоксальних євреїв та арабського населення. Крім того, він пропонує нову оборонну доктрину, що базується на стратегічному плануванні та має на меті зробити Ізраїль головною регіональною державою.

Уклоністи: ультраортодоксальні євреї під час протесту проти призову до Армії оборони Ізраїлю, серпень 2026 року / Фото – Avshalom Sassoni / Flash90

"Яшар" також пропонує встановити обмеження термінів повноважень прем'єр-міністра та вжити заходів для відновлення економіки, припинення витоку мізків та покращення особистої безпеки всіх громадян.

Однак Айзенкот навмисно залишався нечітким щодо багатьох питань, які, ймовірно, визначатимуть його прем’єрство, зокрема щодо долі Палестини у майбутньому.

Власні коментарі Гаді Айзенкота свідчать про те, що він виступає за збереження ізраїльського контролю над частинами окупованого Західного берега, водночас виступаючи проти прямої анексії або створення Палестини як окремої держави.

Гаді Айзенкот виступає проти створення палестинської держави, проте не підтримує використання надмірного насильства / фото – Getty Images

Я ніколи не казав про дві держави для двох народів, бо розумію глибину цього релігійно-національно-соціального конфлікту, і кожен, хто говорить про “мир зараз” і дві держави, не розуміє конфлікту, – заявив Айзенкот в інтерв’ю для ізраїльського телеканалу N12.

Водночас з 2019-го року він називає насильство єврейських поселенців та солдатів Армії оборони Ізраїлю проти палестинців на західному березі річки Йордан "тероризмом". Така поведінка, за його словами, суперечить єврейським цінностям, послаблює ізраїльське суспільство, шкодить репутації Ізраїлю за кордоном та 2активно підриває оперативні місії служб безпеки".

Проте для деяких палестинців Гаді Айзенкот, який все таки хоче вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт дипломатичним шляхом, уже набагато кращий варіант ніж Беньямін Нетаньягу, який вважає що єдиний вихід це застосування сили і повна окупація Сектору Гази.

Чи вплине Айзенкот на зовнішню політику Ізраїлю

Суттєвих змін у зовнішніх відносинах Ізраїлю із сусідніми країнами, зокрема Сирією, Ліваном, Йорданією та Єгиптом, а також державами Перської затоки, навряд чи варто очікувати.

У політичних колах Бейрута вважають, що вести переговори про роззброєння "Хезболли" та виведення ізраїльської армії з півдня Лівану було б простіше з Айзенкотом, аніж із Нетаньягу та його ультраправими партнерами. Такої ж думки дотримуються у Дамаску, де вважають що безпекова угода між Сирією й Ізраїлем стане більш ймовірною.

Айзенкот впевнений і у подальшій співпраці Ізраїлю з Сполученими штами та Дональдом Трампом, хоча колишній генерал та його радники були здивовані, коли американський президент таки активно підтримав Нетаньягу. Крім того, Айзенкот висловлює підтримку 20-пунктному мирному плану Трамп щодо врегулювання ситуації у Палестині.

На політика покладаються дуже великі сподівння, які непросто буде справдити / фото – сторінка Гаді Айзенкота на фейсбуці

У той же час, одна з ініціатив Айзенкота передбачає поступову відмову від американської оборонної підтримки. На його думку, нинішня залежність провокує політичні суперечки із США та суперечить базовому принципу сіонізму – здатності держави самостійно гарантувати власну безпеку.

У питанні Ірану Айзенкот солідарний із Нетаньягу (і Трампом): Тегеран не повинен отримати ядерну зброю, а його проксі-мережі необхідно послабити. Водночас він критикував відсутність чіткої стратегії у нещодавньому конфлікті, наголошуючи, що будь-які досягнення на полі бою мають закріплюватися дипломатичними кроками.

Яка ж позиція Гаді Айзенкота щодо України? Під час виборчої кампанії Айзенкот утримувався від прямих коментарів про російсько-українську війну. Тому не слід очікувати картоломних змін у зовнішньополітичному курсі Ізраїлю – будь-який очільник уряду передусім керуватиметься національними інтересами своєї держави. Втім, на відміну від Нетаньягу з його багаторічними контактами з Путіним, Айзенкот не має подібного багажу особистих взаємин із Кремлем.