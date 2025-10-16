Поліція вже взялася за розслідування написів на постаменті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Aktuality.

Що відомо про інцидент із пам'ятником із Т-34 у Словаччині?

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що до інциденту можуть бути причетні "прихильники опозиції", які, за його словами, "відкрито схвалюють замахи на прем’єр-міністра, поширюють ненависть до конкретних груп людей і вчиняють вандалізм щодо пам’яток, що є частиною нашої національної ідентичності та історичної пам’яті".

Староста села Дарина Морвайова зазначила, що раніше подібних випадків у Косоріні не було.

Здебільшого діти просто лазили на танк і могли його трохи пошкодити, але нічого подібного ми не мали. У селі також виставлено винищувач МіГ-15 УТІ з пізнішого періоду, і з ним подібних випадків не було. Коли одна з мешканок повідомила мені про це, я була шокована,

– каже вона.

За її словами, зараз комунальні служби намагаються видалити фарбу з каменю, однак невідомо, чи вдасться це зробити без шліфування поверхні. Вона також припустила, що акт вандалізму, ймовірно, скоїв хтось, хто добре знайомий із регіоном, але вона не чула, "щоб хтось у нашому селі схвалював подібний вчинок, який стався минулого року в Гандловій, хоча це недалеко від нас (від села Косорін, – 24 Канал)".

Що відомо про замах на Роберта Фіцо неподалік цього села?