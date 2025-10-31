Брат короля Чарльза ІІІ, принц Ендрю, офіційно втратить свої титули, почесні звання та право на звертання "Його королівська високість". За інформацією The Guardian, таке рішення особисто ініціював король Британії за підтримки принца Уельського, повідомляє 24 Канал.

Чому король прийняв таке рішення?

Рішення пов'язане із багаторічними скандалами довкола дружби принца з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та звинуваченнями у зґвалтуванні неповнолітньої Вірджинії Джуфре.

Після того як дівчина наклала на себе руки у квітні, з її посмертних мемуарів стало відомо, що принц Ендрю вважав близькість із нею своїм привілеєм та "правом від народження".

Сам Ендрю продовжує заперечувати звинувачення проти нього, однак раніше він погодився на позасудове врегулювання ситуації, виплативши Джуфре близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів без визнання провини.

Після цього рішення короля, його брат втратить титули герцога Йоркського, графа Інвернеського та барона Кіллілеа, а також ордени Підв’язки та Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена. Крім того, йому та його колишній дружині наказано виселитись з 30-кімнатного маєтку Royal Lodge у Віндзорі та переїхати до Сандрінгема в Норфолку, який фінансуватиме король.

Родина зґвалтованої дівчинки назвала це рішення "історичною перемогою".

Сьогодні звичайна американська дівчина повалила британського принца своєю правдою і мужністю,

– йдеться у заяві родини Джуфре.

Це перший випадок у новітній історії Великої Британії, коли члена королівської родини такого рівня офіційно позбавлять усіх титулів і відзнак.

Відтепер колишній герцог Йоркський буде відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор. У Букінгемському палаці зазначили, що цей крок був необхідним попри те, що Ендрю продовжує заперечувати всі звинувачення на свою адресу.

Що відомо про деталі справи?

Дівчина стверджувала, що їй було 17 років, коли Ендрю зґвалтував її, а він знав про вік. Це відбулось у Лондоні, а потім у Нью-Йорку, однак дівчина не погоджувалась на сексуальний зв'язок.

Окрім принца Британії, дівчину схиляли до статевих зв'язків фінансист Джеффрі Епштейн та його подруга й помічниця Гілейн Максвелл. Дівчина розповідає про два таких випадки – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджувала, що Епштейн погрожував їй, тож вона була змушена виконувати його накази, скільки боялась покарання чи смерті.

Коли суд у США відмовився закривати справу Ендрю, принца позбавили усіх титулів та звань. Згодом він все ж погодився на позасудове врегулювання та уникнув судового розгляду.