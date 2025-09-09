А також підкреслив, що лише нові санкції здатні вплинути на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai News.

Дивіться також Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але є нюанс

Що сказав Таяні про війну в Україні?

На думку міністра закордонних справ Італії, перспективи миру в Україні залишаються далекими. Антоніо Таяні не очікує жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни до Різдва.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію російського диктатора Володимира Путіна. Однак відповідь очільника Кремля була "негативною".

Єдиний реальний інструмент сьогодні – це санкції, які б позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до ресурсів,

– переконаний Таяні.

Глава МЗС Італії також назвав "марними" останні погрози Кремля після того, як Путін заявив, що вважатиме "законною ціллю" європейські війська, якщо їх введуть на територію України. Проте підтвердив, що Італія не приєднається до "коаліції рішучих" у питанні відправки солдатів на українську територію.

Натомість країна пропонує укладення угоди за аналогією зі статтею 5 НАТО. Там вважають, що це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка гарантуватиме незалежність і безпеку України.

Коли завершиться війна Росії проти України: прогнози політиків