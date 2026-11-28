Як російські спецслужби та та їхні агенти впливу десятиліттями вибудовували в Україні недовіру населення до НАТО? Якими методами Путін та його поплічники намагаються залякувати європейців і американців, аби сіяти антинатівські настрої?

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Чому Кремль після Другої світової паразитує на історичній провині Німеччини та як готується підірвати наріжний камінь безпеки Заходу – статтю 5 про колективну оборону, створюючи міф про "обдурену та принижену Росію", якій нібито збрехали про нерозширення НАТО?

24 Канал публікує найцікавіше з дослідження Інституту когнітивної оборони.

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Стара пісня

Якщо ви думаєте, ніби війна Росії проти України чи НАТО почалася у 2022-му році або навіть у 2014-му, то бачите лише верхівку айсберга. Насправді Кремль почав планувати і вести багаторівневі операції впливу проти Північноатлантичного альянсу вже у перші роки після розвалу СРСР. Можемо впевнено сказати, що Москва ні на мить не припиняла своєї боротьби проти України та Альянсу.

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Напевно, ті, хто застав "совєтську" пропаганду, пам'ятають карикатури у журналах "Крокодил" чи "Перець", де так званий "Дядько Сем" у формі НАТО чи кольорах прапору США із закривавленими іклами тримає ядерну бомбу, а поруч – безневинні "совєтські" робітники, які просто будують завод.

Радянські карикатури про "страшне та агресивне" НАТО:

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НАТО свого часу створили якраз для протидії намірам Сталіна окупувати якщо не всю, то більшу частину повоєнної Європи (бо після Ялти 1.0, якою так захоплюється Трамп, СРСР порушив домовленості та окупував Східну та Центральну Європу – 24 Канал). На це "совєти" миттєво запустили потужну дезінформаційну кампанію, щоб із агресора прикинутися жертвою.

Головним завданням було переконати світ, що НАТО – не оборонний блок, а "агресивний кулак американського імперіалізму", покликаний знищити СРСР.

Щось нагадує, правда? Загалом майже все, що сьогодні чи не щодня повторюють кремлівські пропагандисти або й сам Путін, було вигадане й відпрацьоване попередниками задовго до їхнього народження.

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Українське ставлення до НАТО успадковане від СРСР

Ставлення українців до НАТО у 1990-ті у переважній більшості було інерційно "совєтським". Чимало громадян України вірило у нейтралітет та «мір-дружбу-жвачку», насамперед з Росією, та не хотіли псувати відносини з Москвою. Дехто вірив і у лякалки, ніби українців відправлять воювати у чужих війнах.

Відтак коли Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет, то офіційно зафіксувала там намір України стати "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках".

Насправді це був вимушений крок. СРСР ще існував і Москва не могла дозволити інших формулювань, а в Києві вирішили не провокувати конфлікт. Нагадаємо, більшість у тодішній Верховній Раді мали комуністи. Водночас вже у 1991-му Україна долучилася до Ради північноатлантичного співробітництва. А у 1994-му – стала першою державою серед колишніх республік СРСР, яка приєдналася до програми НАТО "Партнерство заради миру".

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Тим часом у Росії теж відбувалася напрочуд неочікувана ситуація: президент Борис Єльцин писав листа до керівництва Альянсу, у якому натякав: інтеграція до НАТО – "політична мета Москви".

У той самий час під маскою дружби у російських елітах кипіла глибока імперська образа і жага до реваншу. Росія вимагала фактично переділити сфери впливу у світі й отримати право вето на будь-яке розширення Альянсу на схід від Брюсселю.

"Петля Прімакова", Москва і вигадані домовленості

Оскільки Росія не могла вплинути на розширення НАТО силою, бо була слабка, у Москві вирішили вдатися до хитрощів. Так, у 1999-му році народився й один із головних стовпів нинішньої кремлівської пропаганди та інформаційних атак – міф про «зраджену обіцянками Росію», яку "запад обманул и унизил".

Тріщину у відносинах між Альянсом і Москвою назвали "Петлею Прімакова".

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Це було наприкінці 90-х. Економіка Росії розвалена після падіння цін на нафту у світі. У країні – дефолт. 24 березня 1999-го російський прем'єр (і "колишній КГБіст") Євгєній Прімаков летить із офіційним візитом у Вашингтон, просити про багатомільярдні кредити від Міжнародного валютного фонду.

Над Атлантичним океаном Прімакову телефонує тодішній віцепрезидент США Ел Ґор, і каже – НАТО розпочинає військову операцію у Югославії, аби зупинити етнічні чистки та масові вбивства, які здійснювали союзники росіян – боснійські серби.

Євгеній Прімаков і його радники / фото – РосЗМІ

Що вирішують росіяни? Що візит до США у такий момент виглядатиме як капітуляція. Прімакову наказують розвернути літак просто над океаном і повернутися до Москви. Ось тому в історії цей маневр і отримав назву "Петля Прімакова".

Москва вважала Балкани своєю історичною "зоною впливу", а НАТО розпочало операцію в обхід Радбезу ООН, де Росія використовувала право вето.

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Потім кремлівські медіа та політики показали бомбардування Белграда як доказ, нібито «Захід переступив через Москву”.

І найголовніше: чи обіцяв Росії хтось у НАТО НЕ розширюватися на Схід? Коротка відповідь: Ні, жодного такого документа, договору чи угоди не існує в природі.

Хіба що 1990-му року держсекретар США Джеймс Бейкер на зустрічі з очільником СРСР Михайлом Горбачовим вжив фразу: "Юрисдикція НАТО не переміститься ні на один дюйм на Схід". Проте ці слова стосувалися території Німеччини та її об'єднання після повалення Берлінського муру. І це був фігуральний вислів. Не більше.

Сам Горбачов, до речі, неодноразово в інтерв’ю говорив, що так звані "обіцянки НАТО не розширюватися на Схід" – це міф.

А що правда і факт: Росія сама погодилася, що кожна країна має право вільно вибирати способи своєї безпеки. Акт про взаємовідносини, співпрацю і безпеку між РФ і НАТО був підписаний у 1997-му році у Парижі Борисом Єльциним та лідерами країн Альянсу.

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Як Україну лякали НАТО

Якщо на зорі Незалежності вважалося , що Україна буде позаблоковою та нейтральною, то вже за часів другого президента Леоніда Кучми було підписано історичну Хартію про особливе партнерство між Україною та альянсом, а у Києві відкрився перший на "постсовєтському" просторі Центр інформації та документації НАТО.

Потім РНБО ухвалило стратегію про наміри України приєднатися до євроатлантичних структур, яку у 2003-му році закріпили на державному рівні – законом "Про основи національної безпеки".

Після вбивства Георгія Ґонґадзе та скандалу про буцімто можливе постачання Україною станцій радіотехнічної розвідки “Кольчуга” в Ірак, Захід жорстко критикував Кучму і президент України опинився в ізоляції.

Окремі фахівці з питань розвідки зазначають, що і убивство Гонгадзе, і “Кольчуга-гейт” цілком могли бути спецопераціями російських служб. Адже віддаляли Україну від НАТО і змушували керівництво української держави шукати підтримки в Москві. Концентрований результат когнітивної війни.

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Відтак перед президентськими виборами-2004 Кучма підписав зміни до закону "Про основи нацбезпеки". Звідти зникли згадки про підготовку держави для вступу до НАТО та ЄС, залишивши лише загальні формулювання на євроатлантичну інтеграцію.

Цей контекст важливо розуміти, адже з наближенням виборів 2004 року Україна стала полігоном для операцій впливу росіян. Цим полігоном, як бачимо, став і простір країн НАТО.

Українців намагалися переконати, що вступ до НАТО означає втрату суверенітету, економічний крах і війну з Росією, а кандидата у президенти – Ющенка – нібито керованою Вашингтоном маріонеткою.

Надокучлива політична реклама під вибори-2004:

У медіа це закидали і за допомогою так званих "темників". Системно педалювався й обігрувався факт, що дружина Ющенка – Катерина мала американське громадянство та працювала в державних структурах США. Відтак виникали фейки про її причетність до ЦРУ, а загалом шлюб політика подавався як "прямий доказ", що Україною нібито керуватимуть ледь не із Пентагону.

З подачі російських політтехнологів мешканців східних регіонів переконували, що курс Ющенка на НАТО зробить їх "громадянами другого сорту", знищить оборонні підприємства, призведе до насильницької зачистки всього російськомовного населення. Саме під час тодішньої президентської кампанії-2004 з'явилася "знаменита" політтехнологічна карта, яка розділяла Україну на "три сорти".

Хто був автором скандальної "карти":

Окреме місце у дискредитації можливої євроатлантичної інтеграції України займала агресивна реклама з "американським чоботом" над Україною, військовими базами НАТО у Криму, американськими солдатами на вулицях українських міст, нібито необхідність "помирати за інтереси США" у Іраці чи Афганістані.

До дискредитації НАТО активно залучили й Московський патріархат. З амвонів храмів вступ до НАТО прирівнювали до "зради православ'я" та "служінню антихристу", а українських євроатлантистів таврували як "розкольників і слуг сатани".

Штучно розколоти українське суспільство за географічним і мовним принципом, зафіксувати у свідомості мільйонів людей панічний страх перед Альянсом та проросійські настрої – ця російська атака мала довгострокові негативні наслідки для України, які Кремль згодом використає аби окупувати Крим та почати війни на Донбасі.

Після Помаранчевої революції президент Ющенко заявив публічно – Україна має отримати План дій щодо членства у НАТО (ПДЧ). Українські миротворці спільно з натівцями виконували складні місії на Балканах та в Іраку, співпраця налагоджувалася.

Звісно, Москва намагається цьому завадити. А тут і нагода з'явилася – парламентські вибори-2006. Москва тоді "влила" десятки мільйонів доларів у партії Вітренко, Симоненка та Медведчука, аби розривати Україну зсередини, зокрема й маніпуляціями на тему євроатлантичної інтеграції та НАТО.

Використовувалися найбезглуздіші й найабсурдніші звинувачення, почасти навіть відверто расистські та ксенофобські. Досить лише згадати рекламу Блоку Наталії Вітренко із чорношкірим священником, який нібито ображає канонічне православ'я.

Та сама "реклама" Блоку Наталі Вітренко – дивіться відео:

Коли влітку 2006-го до кримського порту прибув американський військово-транспортний корабель Advantage для підготовки планових міжнародних навчань Sea Breeze, російська агентура влаштувала антинатівську акцію протесту й завезла натовпи так званих "пікетувальників", які кричали, що дали відпір "янкі" та закликали росіян приїжджати "додому". Подібні пікети ще й були посланням для Заходу. Мовляв, Україна ментально чужа Альянсу.

Тим часом комуністи й медведчуківський блок "НЕ ТАК!" збирали мільйони підписів за "всеукраїнський референдум про позаблоковий статус". Лякали людей, нібито на базах НАТО у Криму розмістять ядерні боєголовки, спрямовані на "братську Росію".

Не так: реклама Медведчука та його побратимів – дивіться відео:

Усе це робилося з однією метою: сформувати у населення стійку фобію та переконати Захід, що Україна – це розділена країна, яку неможливо інтегрувати до Альянсу без ризику великого соціального вибуху.

Як Росія "ґазлайтила" НАТО

Перекласти провину з хворої голови на здорову. З агресора на жертву. Улюблений почерк Москви. Росіяни вперто переконували багатьох західних інтелектуалів і політиків у тому, що саме НАТО "спровокувало" Росію розпочати війну проти України.

Про це, наприклад, зараз каже Найджел Фарадж, лідер британської правопопулістської партії Reform UK, а колишній угорський прем’єр Віктор Орбан навіть під час Самітів Альянсу наполягав, що НАТО "не має відношення до України", а намагання інтегрувати її в Альянс руйнують архітектуру безпеки континенту.

Проблема, на жаль, не лише з популістами. У 2022-му видання Corriere Della Sera опублікувало інтерв'ю із Папою Римським Франциском, в якому він розповідав про готовність поїхати до Москви та назвав "гавкіт НАТО в двері Росії" можливою причиною вторгнення останньої в Україну.

Завдяки таким заявам моральних авторитетів Росія змусила НАТО зайняти вибачальну, виправдальну позицію.

Саміт НАТО у Бухаресті став точкою неповернення, на яку в 2008-му в Альянсі не звернули уваги / фото – Vladimir Rodionov / picture alliance

Через це на Бухарестському саміті 2008-го, кожен крок західних лідерів назустріч членства України чи Грузії в альянсі супроводжувався озиранням на Кремль: "А чи не образимо ми Путіна? А чи не занадто це провокаційно?".

Україні та Грузії тоді у ПДЧ таки відмовили. А Путін на тому ж таки Саміті звинувачував НАТО у порушеннях низки договорів, одному йому відомих. Робив відверто імперіалістичні й шовіністичні заяви.

Згодом, на закритій зустрічі з Джорджем Бушем Путін казав, що Україна – це навіть не держава, а штучно створене з польських, румунських та російських територій утворення. Потім були низки скандальних і відверто войовничих публічних промов, розбавлених імперськими міфами, нібито Україна – у деяких регіонах повністю російськомовна країна, а у Криму буцімто 90% населення – це росіяни.

Наостанок Кремль заявив відкрито: якщо Україну почнуть втягувати до НАТО, вона просто припинить існування як єдина держава, а поява Альянсу біля кордонів РФ сприйматиметься як пряма загроза національній безпеці.

Що було далі – ми знаємо. Заплющили очі на поведінку буцімто ображеної Росії, пішли їй на зустріч – вона все одно розпочала війну проти Грузії, а згодом і проти України.

У листопаді 2026-го чинний канцлер ФРН Фрідріх Мерц публічно визнав, що відмова на Саміті в Бухаресті взяти Україну до НАТО було величезною помилкою, завдяки який стала можлива, зокрема, нинішня війна.

Протягом минулих десятиліть Москва розгортала проти НАТО інформаційні атаки, аби паралізувати волю супротивника до спротиву, розколоти європейську систему безпеки зсередини, змусити заплющити гроші на агресію, не заважати розв’язувати війни.

Ще одна надзвичайно витончена технологія Кремля – це паразитування на історичній провині західних суспільств.

Schuldgefühl – у перекладі з німецької докори сумління або відчуття провини, стало ключовою доктриною суспільного життя Німеччини після Другої світової війни через злочини нацистів.

Росія швидко намацала цю вразливість. "Приватизувавши" собі всі здобутки перемоги демократичного світу над гітлерівським нацизмом та повністю викресливши колосальний внесок України, яка втратила у тій війні щонайменше вісім мільйонів життів, як і внесок інших країн, Москва перетворила злочини Третього Райху на батіг для сучасного Берліна.

Щоразу, коли виникали дискусії про посилення німецької армії чи збільшення оборонного бюджету країни, російський дипломатичний апарат та медіа негайно запускали кампанію таврування. Нібито мова про "відродження мілітаризму й фашизму". Тим часом Бундесвер десятиліттями хронічно недофінансовувався, а подібна маніпуляція ще й дала Кремлю змогу роками блокувати німецьку військову допомогу Україні.

Навіть після окупації росіянами Криму та початку бойових дій на Донбасі Німеччина блокувала постачання будь-якого озброєння Києву, зокрема через спеціальні агенції НАТО. Лише після повномасштабного вторгнення та оголошення канцлером Олафом Шольцом концепції Zeitenwende – тобто "зміни епох" – німецьке суспільство почало болісно долати цей комплекс.

Тим часом у Франції, Великій Британії, Іспанії та Бельгії, Росія застосувала інші маніпулятивні звинувачення, побудовані на колоніальному минулому цих країн. Через державні медіамережі, зокрема Russia Today та інформаційного агентства Sputnik, Москва почала систематично малювати НАТО як "неоколоніальний каральний блок".

Скажімо, в Африці, де пам'ять про європейське колоніальне панування залишається живим історичним шрамом, російські спецслужби проводили масштабну підривну спецоперацію. Використовуючи структурні підрозділи так званого "Африканського корпусу" та залишки мережі "Вагнера", Москва спровокувала серію військових переворотів у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

Витіснивши звідти французькі миротворчі контингенти, росіяни зайняли їхні бази під гаслами "боротьби проти західного імперіалізму". Кремль на додачу намагається переконати мільйони людей в Африці, що кривава загарбницька війна Росії проти України є нічим іншим, як "антиколоніальним повстанням проти домінування США та НАТО".

Ці маніпуляції добре лягають на грунт ще регулярного "совєтського", а тепер і російського промивання мізків колись колоніальним народам, що Москва є другом усіх знедолених народів, а Вашингтон і його союзники – ненажерливими монстрами.

Як підсумок, у західному суспільно-політичному дискурсі оселилося явище, відоме як "тиранія каяття". Йдеться про колективний комплекс провини, який, в тому числі й росіяни, насаджують суспільствам західної цивілізації. Це вже призвело до низки глибоких кризових явищ у Європі та Північній Америці, а головне – комплекс обеззброює ці країни.

Токсична маскулінність на службі Кремля

Коли ґазлайтинґ, психологічний тиск та нав'язування комплексу провини не дають бажаного ефекту Кремлю, у хід йде те, що у психології називають "токсичною маскулінністю". Приниження, демонстрація м'язів та банальний шантаж підвипившого гопника з підворітні, висловюючись їхньої мовою.

Ця поведінка базується на специфічній бандитсько-рекетирській логіці російських спецслужб: якщо опонент демонструє вихованість, стриманість чи прагнення до компромісу, це сприймається і виставляється не як дипломатія, а як слабкість, яку треба негайно дотиснути.

Перенесемося у Сочі 2007-го року. Знаючи про фобію канцлерки Німеччини Анґели Меркель щодо собак, Путін демонстративно завів до кімнати свого лабрадора Коні. Звісно, можна виправдовуватися, що усі лабрадори доброзичливі, але людину, яка має фобію, це мало би злякати.

Ангела Меркель та собака Путіна – дивіться відео:

Поки Меркель намагалася опанувати себе, Путін з посмішкою спостерігав за її реакцією. Пізніше Меркель неодноразово наголошувала, що для Путіна у спілкуванні важлива лише сила.

Висловлювання із лексикону ґвалтівників тільки підтверджують логіку канцлерки. Пам'ятаємо, як Путін сказав: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" на спільній прес-конференції з Еммануелем Макроном, коментуючи виконання мінських домовленостей українською владою.

Щодо НАТО російські офіційні особи у тактику гоп-стоп вплітали і міф про обіцянку нерозширення альянсу, і маніпуляції комплексом провини.

Наприклад, за місяць до повномасштабної війни Росії проти України, заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков, який був головою кремлівської делегації на російсько-американських переговорах щодо "гарантій безпеки" у Женеві, сказав, що НАТО впродовж десятиліть намагається перетворити Росію на підлеглу країну, другорядну у міжнародній політиці. Отже, цитуючи Рябкова, НАТО має "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

Про які межі 1997 року йде мова – невідомо. Бо тоді Єльцин власноруч підписав документ, де йдеться, що Росія не проти долучення будь-яких країн до Альянсу. А, до речі, рівень російських маніпуляцій і брехні такий, що на тому ж Саміті з американцями Рябков запевняв, нібито ніякого нападу на Україну не буде.

Провокації на межі війни

У військовій сфері поведінка гопника втілювалася у формі свідомих провокацій у міжнародному повітряному та морському просторі. Щоб перевірити, як НАТО реагуватиме. Перевірити нерви й зуби альянсу.

У квітні 2013-го російська військова авіація провела маневри над Балтикою біля кордонів Швеції, відпрацювавши умовний удар по шведських військових об'єктах. Цей інцидент, відомий у медіа як операція Russian Easter. Тоді, до речі, Швеція не змогла оперативно підняти перехоплювачі в повітря через святковий день, що стало серйозним сигналом тривоги для НАТО щодо щораз більшої військової агресивності Москви. Перехоплення хоч і намагалися здійснити два данські винищувачі НАТО з Литви, але прибули із запізненням.

У квітні, але 2016 року, у Балтійському морі російські фронтові бомбардувальники Су-24 здійснили серію наднебезпечних маневрів біля американського есмінця. Пролітали на висоті лише 9 метрів над водою, фактично імітуючи атаку на корабель. Це була демонстративна гра на нервах, розрахована на те, що американське командування віддасть наказ відступити з Балтики, аби "уникнути ескалації". Таких випадків чимало.

Поруч із фізичними провокаціями Кремль запустив і медійні. То пропагандист Дмитро Кисельов у прямому ефірі лякав світ тим, що Росія єдина здатна перетворити США на "радіоактивний попіл". То колишній президент Дмитро Медведєв ледь не щодня погрожує завдати ядерних ударів по Лондону, Берліну та Вашингтону.

Російські пропагандисти на куражі / Скріншот

Росія хоче виглядати як п'яний "гопник" з ножем у підворотні. Непрогнозований, зухвалий, такий, що наводить жах. Кремль розраховував, що західні демократії злякаються прямого конфлікту, розформують НАТО або як мінімум відмовляться від Східної та Північної Європи. Натомість хамська поведінка дала зворотний ефект: витверезила хоча б частину еліт, змусила Фінляндію та Швецію вступити до НАТО, а сам Альянс – розгорнути більше підрозділів на своєму східному фланзі.

Кремль постійно розширює межі дозволеного у відносинах із НАТО. У своїх атаках для цього використовують концепцію. "салямі-тактики". Якщо ви відрізали по одному тонкому шматочку, ніхто не підніме ґвалт. Якщо Росія порушить повітряний простір НАТО на 10 секунд – Альянс висловить занепокоєння. Якщо наступного разу російська ракета пролетить над територією Польщі 39 секунд – НАТО знову висловить занепокоєння.

Де ж та межа, за якою НАТО почне стріляти у відповідь? Ця гра зайшла набагато далі за повітряні провокації. Росія розгорнула в Європі повноцінну гібридну війну з елементами тероризму.

Дрони над аеропортами та військовими базами. Над критичною інфраструктурою у Норвегії, Німеччині, Швеції та Данії. Вони блокують роботу цивільних аеропортів, викликають хаос, ламають розклад рейсів і вивідують розташування військових об'єктів. Це свідома техніка створення постійного дискомфорту та відчуття незахищеності у європейців.

Вибухи та підпали на оборонних підприємствах. Наприклад, на складах боєприпасів у чеській Врбетиці у 2014-му, виконані агентами ГРУ підпали, були лише прологом. За минулі кілька років Європою прокотилася хвиля таємничих пожеж: підпали торгових центрів у Польщі, складів у Великій Британії, пожежі на заводах оборонних концернів у Німеччині.

Замахи на топ-менеджерів оборонки. У липні 2024-го розвідка США та Німеччини зірвала спланований російськими спецслужбами замах на життя Арміна Паппергера — генерального директора німецького оборонного гіганта Rheinmetall. Концерн планує побудувати заводи в Україні та постачає ЗСУ боєприпаси. Москва вирішила просто фізично ліквідовувати керівників європейського військово-промислового комплекс. Це повноцінна державна терористична діяльність на території країн НАТО.

Підірвати Європу зсередини: пацифізм

Поки спецслужби готували силові провокації, Кремль працював над підривом самої волі європейців до опору. Розрахунок був простий: демократичне суспільство воює лише тоді, коли громадяни вірять у свою державу та готові її захищати.

За даними глобальних досліджень Інституту Ґеллапа, Західна Європа продемонструвала найнижчий у світі рівень готовності захищати власні країни. Якщо у регіонах Азії чи Близького Сходу воювати за свою державу готові понад вісімдесят відсотків громадян, то в Західній Європі ця цифра ледве сягає 25%.

Наприклад, майже 60% німців прямо заявляють, що абсолютно не готові брати до рук зброю навіть у разі прямого військового нападу на їхню країну. Лише 5% громадян готові піти до армії добровольцями.

Цей соціологічний вакуум негайно заповнили популістські та радикальні сили, розгорнувши масштабну кампанію проти відновлення загальної військової служби. У Німеччині, Франції та Італії проросійські ліві та ультраправі політики запустили цілий арсенал маніпулятивних гасел:

"Ми не хочемо бути гарматним м'ясом" – це гасло підхопили підконтрольні політикам молодіжні рухи, виводячи підлітків на вулиці проти ініціатив оборонних відомств.

"Уряд грає в російську рулетку з життям молоді" – із такою заявою виступала лідерка радикального лівого блоку Сара Ваґенкнехт, тавруючи будь-які спроби залучити юнаків до військово-облікового реєстру.

"Створювати мир без зброї" та "Це не наша війна" – пафосні пацифістські гасла, які роками просували ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" та французькі націоналісти Марін Ле Пен. Вони переконували суспільство, що загроза від Росії є "вигадкою Вашингтона", а єдиний спосіб зберегти добробут — це поступки перед вимогами Кремля та повернення дешевих російських енергоресурсів.

Мета Москви – змусити мільйони європейців вірити, що відмова від власної армії — це шлях до безпеки, а не запрошення для агресора.

Тобто, поки Росія накачувала свою армію нафтодоларами і готувалася до майбутніх війн, європейців успішно переконували скласти зброю

Мішень росіян – стаття 5 Вашингтонського договору

Усі ці елементи: гопницькі ультиматуми, диверсії, замахи, підтримка радикалів,гра на почутті провини та міфи про нерозширення альянсу сходяться в одній головній точці.

Головна мета Кремля – підірвати дієвість Статті 5 Вашингтонського договору. У ній йдеться: збройний напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх членів Альянсу. Це серце НАТО. Це те, що тримає мир у Європі 75 років.

Стаття 5 працює лише тоді, коли агресор вірить, що відповідь буде негайною та нищівною. А нині що робить Росія? Вона тестує "сіру зону". Вони питає світ:

Якщо перерізати підводний інтернет-кабель у Балтійському морі – чи приведе це в дію Статтю 5? Ні, це вважатимуть "аварією" або незрозумілим інцидентом.

Якщо російська ракета або дрон впадуть на території Румунії або Польщі – чи збереться НАТО на війну? Ні, скажуть, що це "випадковість". Або й Україна винна.

Якщо Росія здійснить замах на директора оборонного заводу у Німеччині – це розглянуть як напад на країну НАТО?

Москва сіє сумнів у головах тих таки литовців, естонців, фінів, шведів, поляків мовляв: "А чи дійсно американські або французькі солдати підуть вмирати за Нарву чи Сувалки, якщо Путін займе там кілька селищ?".

Якщо Росія доведе світові, що Стаття 5 – це порожня декларація, яка не працює в критичній ситуації, то НАТО сприйматимуть як декоративну організацію. І саме з цією метою Москва давно здійснює когнітивну агресію проти НАТО.

Це складна, багатовекторна система, яка поєднує військовий шантаж, інформаційні спецоперації, політичну корупцію та прямий тероризм. Вони лякали українців НАТО через Вітренко, Медведчука, комуністів, регіоналів, щоб ми залишилися беззахисними. Вони нині лякають Захід Третьою світовою війною, щоб зупинити постачання нам зброї. Вони підпалюють заводи у Європі, аби перервати постачання снарядів на російсько-українській фронт. Але у цієї гігантської конструкції є одна слабкість. Вона працює лише доти, доки ми дозволяємо себе залякувати.

Як тільки Захід демонструє твердість – як це було з швидким прийняттям Фінляндії та Швеції – Кремль змушений це прийняти. Росія поважає лише силу і зневажає слабкість й налаштованість на компроміс. Перемога України й розширення НАТО на Схід – єдиний спосіб спростувати на практиці кремлівські погрози.

Як зламати НАТО без великої війни: Як Росія підриває Альянс – дивіться відео: