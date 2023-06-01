Україна отримає від Пентагону установки Gepard на 118 мільйонів доларів

Пентагон закупить для України 35-міліметрові системи протиповітряної оборони Gepard. Їхня загальна сума становитиме 118 мільйонів доларів.

Так, Пентагон вже уклав контракт з компанією Global Military Products на закупівлю та поставку цих систем. Гроші було виділено із запланованого бюджету.

Важливо Німеччина планує передати Україні додаткові САУ Gepard, – Spiegel

Пентагон закупить для України Gepard

Як розповіли в оборонному відомстві США, на системи Gepard для України витратять 118 375 740 доларів. Кошти виділили із запланованого бюджету на закордонні військові продажі в рамках ініціативи сприяння безпеці України за 2010 фінансовий рік.

Зверніть увагу, що Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка. Вона призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах.

Система Gepard оснащена двома 35-міліметровими автоматичними гарматами. Ці установки можуть виконувати вогневі завдання не лише по повітряних цілях, але й по наземних і надводних об'єктах, включаючи ворожу бронетехніку.

Україна незабаром отримає додаткові боєприпаси для Gepard

Нагадаємо, що раніше у Берліні пообіцяли надати Збройним Силам більше снарядів для зенітно-ракетних комплексів Gepard. Як розповів глава уряду Німеччини, просто зараз налагоджується виробництво снарядів для Gepard. Ймовірно, Україна їх отримає уже в серпні 2023 року.

До речі, за весь час Україна отримала від Німеччини 6 тисяч боєприпасів для зенітно-ракетних установок Gepard. Наразі у Берліні розглядають можливість надання нам ще 3 систем та 300 тисяч снарядів до них.