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Гепатит А в Україні: у Миколаєві зросла кількість хворих

14:23, сьогодні 384 Читать новость на русском
Гепатит А в Україні
Гепатит А в Україні / 24 Канал

Станом на понеділок, 15 січня, у Миколаєві на гепатит А захворіли 72 людини. З цієї кількості хворих 20 – діти. На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 52 пацієнта.

Про це повідомляє Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Зазначимо, що станом на 4 січня у Миколаєві у медзаклади з підозрою на гепатит А потрапили понад 30 людей. Проте медики підтвердили діагноз лише у 16 госпіталізованих.

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Із 52 пацієнтів, які перебувають зараз у лікарні, діагноз гепатит А підтверджено у 42 осіб. Ще 20 дітей перебувають в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 16 дітей.

Зазначимо, що вірусний гепатит А – типова кишкова інфекція. У хворих на гепатит А спостерігається ураження печінки, прояви жовтухи, можливі блискавичні форми з тяжкими наслідками.

Теги: Новини України Здоров'я Діти епідемія Миколаїв
Джерело: 24 Канал
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