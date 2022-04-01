Геращенко розповів, як російська пропаганда осоромилася з "нападом на Бєлгород"

У російському Бєлгороді 1 квітня спалахнула нафтобаза. Пропагандистська машина спробувала звинуватити в атаці Україну. Однак у риториці росіян помітили деякі неточності.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спробував розібратися, що вранці 1 квітня відбувається в голові простого росіянина, обдуреного путінською пропагандою.

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Непослідовність російської пропаганди

А росіянин думає, кому ж вірити.

Спочатку відомий пропагандист Соловйов пише, що 2 українські гелікоптери вдарили по нафтобазі в Бєлгороді,

– зазначив Геращенко.

Водночас так званий міністр оборони Сергій Шойгу напередодні запевняв, що головні цілі "спецоперації", зокрема, й "демілітаризація", вже досягнені. Радник українського міністра здивувався, "що це за демілітаризація така, коли ЗСУ нібито завдають ударів по Бєлгороду, а хвалена російська ППО навіть не помічає їх".

Однак і це не все. Є ще третя позиція – у мережі пишуть, що самі росіяни завдали удару по своїй нафтобазі, щоб "збурити народ Росії проти України".

Геращенко підсумував, що це є прикладом того, як росіяни дозволяють себе заплутувати.

Пожежа на нафтобазі Бєлгорода

Вранці 1 квітня на нафтобазі російського Бєлгорода, розташованого неподалік кордону України, спалахнула пожежа. Полум'я охопило резервуари з паливом. Внаслідок займання постраждали щонайменше 2 працівники нафтобази.

Губернатор області спробував звинуватити у пожежі українців, зазначивши, що "вогонь спалахнув внаслідок авіаудару з 2 вертольотів українських військових, які зайшли на територію Росії".

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що на відео чітко видно, що це не Мі-24, бо в них немає хвостової балки з хвостовим гвинтом. Хвіст короткий, тож це може бути тільки російські К-50 або К-52.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович раніше пояснив, чому Україна не стріляє по об'єктах на території Росії. Цього не роблять, аби ворог не мав жодних аргументів того, що Україна чинить агресію.

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