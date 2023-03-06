Шойгу сприймають як пішака та вискочку: генерал-лейтенант про конфлікти в російській армії

У Росії знову назріває конфлікт між військовим керівництвом. Цього разу між очільником генштабу країни-агресорки Валєрієм Герасимовим і міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

Річ у тім, що кадрові військові сприймають очільника російського міноборони як пішака. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Боролися разом проти Пригожина, а тепер проти один одного

Так, Шойгу є цивільною людиною, яка дійшла до керівництва міноборони. А структура в Росії полягає так, що генштаб повністю підпорядковується міністерству оборони. На відміну від натівського підходу, який реалізований у нас.

Міноборони України виконує військово-політичні завдання. Водночас Генштаб ЗСУ опікується суто військовими завданнями й підпорядковується у цьому Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

У військових структурах країни-агресорки багато суперечностей. Нещодавно Шойгу з очільником генштабу разом боролися проти Євгєнія Пригожина і його компанії в особі Рамзана Кадирова та Сєргєя Суровікіна. У січні Шойгу з Герасимовим перемогли, і компанію Пригожина відсторонили від переваг, які надавав їм Владімір Путін.

Тепер, коли їм це вдалося і вони очолили керівництво, то загострилося суперечність, яка й була. Військові та генералітет, яких Герасимов підбирав і розставляв упродовж 10 років у генштабі й керівництві збройних сил, сприймають Шойгу як вискочку та людину, яка не розбирається у військових справах, але намагається керувати,

– зауважив генерал-лейтенант.

Романенко про конфлікти в російській армії: дивіться відео

А звідси й всі ці зовнішні прояви, які ми можемо спостерігати. Втім, більшою мірою це лише "таргани в банці" й надалі їхня боротьба посилюватиметься. Ба більше, чим далі ЗСУ просуватимуться у звільненні наших територій, тим більше розвалюватиметься політичне та військове керівництво в Росії.

Конфлікти в військовому керівництві Росії зростають