Герасимов відкрито заявив, що Росія розпочала масовані удари по енергетиці України

Начальник Генштабу країни-агресорки Валерій Герасимов 16 жовтня публічно заявив про масовані атаки на українську енергетику, мости та логістику. Російське командування цинічно назвало руйнування цивільної інфраструктури заходами у відповідь.

Слова Герасимова цитують пропагандистські медіа.

Що заявляють у Росії щодо ударів по Україні?

У доповіді Путіну російська сторона приписала собі ураження 76 логістичних об'єктів та 93 суден.

Герасимов також стверджував, що масовані удари буцімто призвели до повної зупинки сталеливарного виробництва в Україні.

У такий спосіб військове командування держави-агресорки відкрито звітує про знищення критичної інфраструктури, від функціонування якої залежить життя мільйонів цивільних громадян.

Порушення домовленостей та цинічна риторика Кремля

Руйнування важливих об'єктів життєзабезпечення російське керівництво намагається виправдати формулюванням про "відплатні заходи". Проте подібні заяви є лише прикриттям системних ударів по українській території, які не припинялися попри будь-які переговорні ініціативи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія систематично порушує власні обіцянки та завдає атак по цивільних об'єктах, зокрема, одразу після спроб оголошення енергетичного перемир'я окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.