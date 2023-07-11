Герасимов вперше з'явився на людях після заколоту Пригожина: ISW зазначив, що це може означати

В американському Інституті вивчення війни заявили, що поява Герасимова на публіці підтверджує, що він, ймовірно, збереже свою посаду. Поява Герасимова та визнання зустрічі Путіна і Пригожина можуть бути частиною певних зусиль Кремля.

Американський Інститут вивчення війни зазначає, що усунення від посади Герасимова завдало б занадто великої шкоди репутації Путіна та міноборони Росії. Відомо, що російський генерал з'явився на публіці і йому доповідав начальник штабу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов.

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Про що свідчить поява Герасимова

Публічна поява Герасимова і визнання зустрічі Путіна і Пригожина, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, аби показати, що він повністю контролює ситуацію після заколоту, а також звернутися до тих, хто лояльний до "Вагнера" і, особливо, до самого Пригожина,

– заявили аналітики.

За даними ISW, міноборони Росії опублікувало кадри Герасимова тоді ж, коли Кремль визнав зустріч Путіна з Пригожиним 29 червня. Саме це, ймовірно, сигналізує про відмову, принаймні офіційно, від заклику повстанців до заміни вищого російського військового керівництва.

Ба більше, аналітики згадують про слова відомого російського мілблогера, який стверджував, що виступи Герасимова та російського міністра оборони Сергія Шойгу в ЗМІ свідчать про те, що кадрових перестановок не буде. Мовляв, Путін ніколи не звільняє людей під зовнішнім тиском.

Зустріч і публічна підтримка Шойгу та Герасимова узгоджується з тим, що ISW продовжує оцінювати як спробу Кремля пом'якшити широко поширену зневагу до міноборони Росії, що розпалювало повстання Вагнера, та спроби позбавити влади тих, хто симпатизував або підтримував заколот.

Що цьому передувало