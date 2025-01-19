Лідер ультраправих Австрії заявив, що його партія не має "близькості" до Росії

Вперше в історії Австрії може з'явитися ультраправий канцлер. Герберт Кікль, лідер ультраправих, заперечує проросійськість своєї партії.

На початку січня канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив про відставку через невдалі спроби сформувати коаліцію з соціал-демократами. Тоді президент країни Александер ван дер Беллен доручив Герберту Кіклю, лідеру ультраправої "Партії свободи", сформувати уряд, передає 24 Канал із посиланням на Der Standard.

Дивіться також Лідерка ультраправих у Баварії закликала до негайної депортації українських біженців

"Не проросійські, а нейтральні"

Герберт Кікль заперечив, що FPÖ є проросійською. Він наголосив, що позиція, яку займає його партія, свідчить не про "близькість до Росії, а близькість до нейтралітету."

Політик заявив, що "Партія свободи" виступає проти "безглудого кровопролиття".

Крім того, він підкреслив, що, мовляв, "мир і процвітання настануть, якщо існуватимуть економічні зв’язки між країнами", маючи на увазі історичні відносини Австрії з Росією.

Водночас Кікль запевнив, що партія не наполягатиме на виході Австрії з Євросоюзу.

Також політик наголосив, що хоче нульової квоти на заяви про надання притулку, підтримуючи депортаційні рейси і говорячи про міграцію як про "питання долі для Європи".

Нагадаємо, що восени на парламентських виборах в Австрії ультраправі з "Партії свободи" (FPÖ) отримали 29,2% голосів, що викликало шок у Європі та Україні через їхню проросійську позицію.

Так, Кікль неодноразово заявляв, що "Путіну потрібно дати можливість зберегти обличчя". Він жорстко засудив візит президента Австрії ван дер Беллена до України та назвав його "загрозою суверенітету", намагався зірвати трансляцію виступу Президента України Зеленського в австрійському парламенті.