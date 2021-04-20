Герман Галущенко може замінити Вітренка на посаді міністра енергетики

Віце-президент з розвитку держпідприємства "Енергоатом" Герман Галущенко може стати новим міністром енергетики. Незабаром його кандидатуру обговорять "Слуги народу".

Як зазначено в анонсі на сайті партії, Германа Галущенка розглядатимуть як кандидата на посаду міністра енергетики. Кандидатуру Галущенка депутати від "Слуги народу" будуть обговорювати на засіданні фракції 22 квітня.

Що було раніше На посаду міністра енергетики розглядають 5 кандидатів, – ЗМІ назвали їх

Що відомо про Германа Галущенка

Дані з сайту "Енергоатома"

Герман Галущенко – юрист зі стажем роботи у державному та приватному секторі.

Є доцентом кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка.

Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.

У різні роки він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції України.

У 2013 – 2014 роках був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому".

Кабмін 6 травня призначив Галущенка віце-президентом "Енергоатому".

Він відповідає за питання перспективного розвитку підприємства.

Ймовірна відставка Вітренка: коротко

Низка ЗМІ повідомили, посилаючись на власні джерела, що Вітренко написав заяву на звільнення.

Зазначалося, що він за власним бажанням більше не хоче тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики.

Сам Вітренко невдовзі спростував інформацію і запевнив, що надалі виконує свої обов'язки.