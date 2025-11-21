Про це пише 24 Канал з посиланням на власні джерела.

Чи правда, що Галущенко перебуває на допиті НАБУ?

У п'ятницю, 21 листопада, Герман Галущенко приїхав до НАБУ на допит. Подробиць щодо його розмови з детективами немає, однак відомо, що розмова триває. До Бюро він прибув у супроводі адвокатів.

Відомо, що Галущенка підозрюють в участі у корупційній схемі, пов'язаній з відкатами в Енергоатомі. Він міг бути одним з учасників отримання хабарів, якою керував бізнесмен Тимур Міндіч.

Раніше Герман Галущенко не з’явився на засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.

Що відомо про можливу участь Галущенка в справі "Мідас"?