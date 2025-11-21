Про це пише 24 Канал з посиланням на власні джерела.
Чи правда, що Галущенко перебуває на допиті НАБУ?
У п'ятницю, 21 листопада, Герман Галущенко приїхав до НАБУ на допит. Подробиць щодо його розмови з детективами немає, однак відомо, що розмова триває. До Бюро він прибув у супроводі адвокатів.
Відомо, що Галущенка підозрюють в участі у корупційній схемі, пов'язаній з відкатами в Енергоатомі. Він міг бути одним з учасників отримання хабарів, якою керував бізнесмен Тимур Міндіч.
Раніше Герман Галущенко не з’явився на засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.
Що відомо про можливу участь Галущенка в справі "Мідас"?
Герман Галущенко, ймовірно, є на "плівках Міндіча". НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких нібито звучить голос Галущенка. Наразі щодо участі триває перевірка.
Після опублікованих даних Верховна Рада звільнила Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук з їхніх посад. Підозрюється, що посадовці мали зв'язок поза роботою.
Цікаво, що на записах детективи нібито зафіксували ще й розмову Германа Галущенка із Володимиром Зеленським. Однак сам президент не підтверджує, що говорив з міністром.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу зазначив, що справа "Мідас" може мати наслідки для енергетичної та оборонної галузей, тож справу мають розслідувати з усією серйозністю.