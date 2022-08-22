Я бачив, як росіяни спалювали у Маріуполі цілі квартали разом з людьми, – оборонець "Азовсталі"
Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія") – захисник Маріуполя – розповів, які звірства коїли російські окупанти у місті. Цілі квартали Маріуполя ворог випалював разом з місцевими жителями.
Під час пресконференції герой розповів, як окупанти гатили з артилерії. Жайворонок заявив, що є фото та відео, які доводять: росіяни вбивали маріупольців тисячами.
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Я бачив, як противник спалював цивільне населення фактично не сім'ями, не квартирами, навіть не будинками, а кварталами. У Маріуполі загиблих – десятки тисяч. Кожна загибла людина – це трагедія. У Маріуполі люди гинули сім'ями,
– заявив захисник "Азовсталі".
Жайворонок наголосив, що кожен житель Маріуполя має свою історію втрати. Люди згорали разом зі своїми квартирами. Наразі цих загиблих вважають зниклими безвісти.
Також окупанти привезли у Маріуполь мобільній крематорій. Жайворонок заявив: ті, хто зникли безвісти у Маріуполі, вони – загинули. На жаль, це – факт.
Захисник Маріуполя "Вікіпедія" про полон
Жайворонок заявив, що героїв "Азовсталі", які потрапили у полон, катували. Воїна важко поранили, він 1,5 місяці перебував у Донецьку в 15 лікарні.
"У конкретно нашому випадку, що стосується лікування, то росії необхідний був факт, що нас лікують. Але фактично це не було лікування, а збереження життя", – розповів герой.
Жайворонок повідомив, що був дуже сильний психологічний тиск. Героям казали: "ви нікому не потрібні, ви програєте у цій війні та взагалі нема куди вам дзвонити й це вам не треба". Окрім того, військових катували фізично. Зокрема, встромляли голки в рану.