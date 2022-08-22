Я бачив, як росіяни спалювали у Маріуполі цілі квартали разом з людьми, – оборонець "Азовсталі"

Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія") – захисник Маріуполя – розповів, які звірства коїли російські окупанти у місті. Цілі квартали Маріуполя ворог випалював разом з місцевими жителями.

Під час пресконференції герой розповів, як окупанти гатили з артилерії. Жайворонок заявив, що є фото та відео, які доводять: росіяни вбивали маріупольців тисячами.

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Я бачив, як противник спалював цивільне населення фактично не сім'ями, не квартирами, навіть не будинками, а кварталами. У Маріуполі загиблих – десятки тисяч. Кожна загибла людина – це трагедія. У Маріуполі люди гинули сім'ями,

– заявив захисник "Азовсталі".

Жайворонок наголосив, що кожен житель Маріуполя має свою історію втрати. Люди згорали разом зі своїми квартирами. Наразі цих загиблих вважають зниклими безвісти.

Також окупанти привезли у Маріуполь мобільній крематорій. Жайворонок заявив: ті, хто зникли безвісти у Маріуполі, вони – загинули. На жаль, це – факт.

Захисник Маріуполя "Вікіпедія" про полон

Жайворонок заявив, що героїв "Азовсталі", які потрапили у полон, катували. Воїна важко поранили, він 1,5 місяці перебував у Донецьку в 15 лікарні.

"У конкретно нашому випадку, що стосується лікування, то росії необхідний був факт, що нас лікують. Але фактично це не було лікування, а збереження життя", – розповів герой.

Жайворонок повідомив, що був дуже сильний психологічний тиск. Героям казали: "ви нікому не потрібні, ви програєте у цій війні та взагалі нема куди вам дзвонити й це вам не треба". Окрім того, військових катували фізично. Зокрема, встромляли голки в рану.

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