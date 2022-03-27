Герой нескореної України: що відомо про звитяжний вчинок Дмитра Дозірчого
Джерело:Ганна Маляр
Старший лейтенант Дмитро Дозірчий отримав звання Героя України. Також йому вручили орден "Золота зірка".
Про це 27 березня повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Дозірчий 24 лютого разом з побратимами прорвав оборону противника на мосту.
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Це сталося на Херсонщині. Завдяки вчинку Дозірчого з оточення змогли вийти колони 59-ї окремої механізованої бригади.
Героїчний вчинок Дозірчого: дивіться відео
Ще один Герой
Президент Володимир Зеленський 26 березня нагородив званням Героя України Ігоря Дикуна. Чоловік є молодшим лейтенантом. Офіцер з 2014 року перебуває у найгарячіших точках російсько-української війни. Наразі він захищає країну у складі 24 ОМБр.