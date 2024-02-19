Російського пілота, який перегнав вертоліт в Україну, знайшли мертвим в Іспанії

Удень в мережі почали ширитися повідомлення щодо смерті російського пілота Максима Кузьмінова. Саме він перегнав гелікоптер Мі на територію України, ця операція дістала назву "Синиця".

Максим Кузьмінов розповів, скільки росіяни платять своїм пілотам, щоб ті бомбили українців. Війну Росії проти України він назвав геноцидом.

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Що відомо про смерть Кузьмінова

Смерть Кузьмінова 24 Каналу підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Можемо підтвердити факт смерті,

– лаконічно повідомив він.

Спершу про можливу смерть Кузьмінова повідомили іспанські та італійські ЗМІ, а потім підхопили росіяни.

Наприклад, видання Il Corrispondente повідомило про смерть пілота одним із перших.

П'ять днів тому, у вівторок 13 лютого, у місті Ла-Віла-Джойоза (Аліканте) Кузьмінов був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї, а потім переїханий автомобілем його вбивць,

– написали журналісти.

Але те, як вони змалювали постать Кузьмінова, змушує згадати російські наративи. Увесь їхній матеріал сповнений ненависті до пілота, вони постійно вживають слова "зрадник" і "розплата". Українські користувачі в коментарях назвали цей матеріал замовним.

Іспанське видання ABC, яке першим повідомило новину, було значно зваженішим і безстороннім. Там написали, що тіло "було знайдено щонайменше з півдюжиною кульових отворів на пандусі гаража" в місті Ла-Віла-Джойоза в провінції Аліканте.

Газета Información додала, що тіло виявив сусід 13 лютого, близько п'ятої години дня. Це ЗМІ навело найбільше деталей.

"33-річний українець, убитий минулого вівторка вдень на підземній автостоянці урбаністичного району Ла Кала в Ла-Віла-Джойоза, був застрелений двома людьми, які вже перебували на автостоянці, коли з'явилася жертва", – написали там.

Двоє злочинців утекли на білому автомобілі, згодом авто знайшли повністю згорілим.

Розтин тіла, проведений в Інституті судової медицини в Аліканте, підтвердив, що в чоловіка було зроблено півдюжини пострілів, більшість з яких – у груди. Слідчі Цивільної гвардії вважають, що жертва намагалася втекти, і двоє злочинців стріляли в нього, поки він не впав мертвим на виїзді з гаража,

– йдеться у матеріалі.

Те, що загинув саме Кузьмінов, у пресі навели як неофіційну інформацію від Цивільної гвардії Іспанії. Одна з версій його загибелі – мафіозні розбірки.

Росіяни в жовтні обіцяли вбити Кузьмінова

Вони обіцяли "знайти і покарати" пілота. Пафосний ролик оприлюднили на російському телебаченні. В ньому бійці Головного розвідувального управління Росії говорять, що отримали наказ убити Кузьмінова. Пропагандисти говорять про своїх професійних убивць із гордістю, мовляв, за останні 25 років ті взяли участь в усіх збройних конфліктах.