Мешканці Херсону, які опинились під окупацією, проявляють неймовірний героїзм. Вони проганяють окупантів зі свого міста, не відступаючи навіть перед кулями та бронемашинами.

Російським окупантам вдалося захопити Херсон, але солодко ворогам тут точно не буде. Місцеві мешканці готові зупиняти їх голими руками під звуки пострілів. Окупанти губляться – вони зростали у суспільстві рабів, тому до такого їх життя не готувало.

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Фантастичний героїзм мешканців Херсону

Колона російських окупантів хотіла зайти в місто, але місцеві мешканці з плакатами, без жодної зброї та з криком "Геть окупанти!" її зупинили.

Один з ворожих "вояк" здійснив кілька пострілів вгору, але це не змусило натовп розступитися. Видно, що він розгублений – росіяни розбіглися б одразу як побачили колону.

Потім одна з броньованих машин вирішила проїхати збоку – мешканці Херсону заблокували їм дорогу. Ворог намагався залякати натовп сигналами, але коли побачив, що українці не збираються втікати навіть зі шляху бронемашини, то зупинився.

Відео героїчної зупинки колони окупантів у Херсоні

Російським окупантам пора усвідомити – цей народ вони ніколи і не переможуть, і якнайшвидше повернення у свою ізольовану від світу країну дасть їм шанс залишитись живими.

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