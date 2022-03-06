Героїчний Каланчак: мешканці впритул наблизились до окупантів та кажуть йти геть

Окупанти зайшли в селище міського типу Каналчак. Але їм там не раді – люди масово вийшли на мітинг і впритул наблизились до окупантів, не пропускаючи їх.

На відео можна побачити багато людей. Вони тримають великий прапор України, а якась смілива жінка кричить до загарбників: "Уходьте з нашої землі, ви нам не треба!".

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Відео з Каланчака:

Мешканці Генічеського району також не здаються

У Генічеському районі люди також не хочуть жити під окупацією. Мешканці Новоолексіївки також вийшли на мітинг з прапорами України під супроводом нашого гімну. Вони скандували "Слава Україні", "Путін х*йло" та "Русскій карабль – іді "на х*й".

Нагадаємо, що Генічеськ наразі тимчасово окупований Росією. Людей не випускають з міста і вони чекають на визволення.

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