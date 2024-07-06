Україна розробила корвет "Гетьман Іван Мазепа": чим особливе судно
Українського корвета "Гетьман Іван Мазепа" (F 211), який будують у Туреччині, вже проходить ходові випробування у морі. Він буде флагманом ВМС ЗСУ, замінивши фрегат "Гетьман Сагайдачний".
Новий корвет матиме на озброєнні американські протикорабельні ракети Harpoon, ЗРК, кулеметні установки тощо. Детальніше про можливості "Гетьмана Івана Мазепи" 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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На що здатний новий український корвет
Військово-морські сили вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". Він повинен увійти до складу українського флоту вже у цьому році.
Два таких корвети готуються встати на бойове чергування, другий – виробляють. Непогана машина як для військово-морського флоту. У ньому доволі хороша апаратура та обладнання. Корвет має посадкове місце для вертольота та певне протикорабельне обладнання,
– розповів Роман Світан.
Український корвет є варіантом турецького – класу Ada. Аналітики відзначають, що наш варіант виявився навіть потужнішою розробкою. Втім і для нього є певні загрози.
"Чорне море – це закрита водойма, а в ній будь-який плавальник апарат будь-якого рівня можуть знищити авіаційними засобами ураження. Жодне судно не може сховатися від авіації у Чорному морі, це неможливо. Тож усі проєкти, пов'язані зі створенням корветів, вестимуть в нікуди. Два корвети – це добре, але на цьому потрібно закінчувати", – зауважив військовий експерт.
Натомість, на думку Світана, для України гарним варіантом є так званий "москітний флот". Тобто наявність великої кількості катерів берегової охорони, безекіпажних катерів та кілька ескадрилей морської авіації. Вони допоможуть тримати під контролем Чорне море.
"Гетьман Іван Мазепа": коротко про особливості корвета
- "Гетьман Іван Мазепа" — протичовновий корвет класу Ada, який будує Туреччина для України. Згідно з контрактом Анкара має побудувати перший корабель на своїх потужностях до стану 80% готовності, а потім корвет буде дооснащено в Україні. Другий (й наступні кораблі) мають будувати вже на потужностях заводу "Океан" в Україні із залученням турецьких спеціалістів.
- Корвет "Гетьман Іван Мазепа" – це майбутній флагман ВМС ЗСУ, який має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний", які затопили українські військові для уникнення захоплення в Миколаєві після повномасштабного вторгнення Росії.
- Корвети класу "Ада" є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливість здійснювати протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. "Гетьман Іван Мазепа" уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.