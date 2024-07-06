Україна розробила корвет "Гетьман Іван Мазепа": чим особливе судно

Українського корвета "Гетьман Іван Мазепа" (F 211), який будують у Туреччині, вже проходить ходові випробування у морі. Він буде флагманом ВМС ЗСУ, замінивши фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Новий корвет матиме на озброєнні американські протикорабельні ракети Harpoon, ЗРК, кулеметні установки тощо. Детальніше про можливості "Гетьмана Івана Мазепи" 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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На що здатний новий український корвет

Військово-морські сили вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". Він повинен увійти до складу українського флоту вже у цьому році.

Два таких корвети готуються встати на бойове чергування, другий – виробляють. Непогана машина як для військово-морського флоту. У ньому доволі хороша апаратура та обладнання. Корвет має посадкове місце для вертольота та певне протикорабельне обладнання,

– розповів Роман Світан.

Український корвет є варіантом турецького – класу Ada. Аналітики відзначають, що наш варіант виявився навіть потужнішою розробкою. Втім і для нього є певні загрози.

. Корвет — клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової та протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування.

"Чорне море – це закрита водойма, а в ній будь-який плавальник апарат будь-якого рівня можуть знищити авіаційними засобами ураження. Жодне судно не може сховатися від авіації у Чорному морі, це неможливо. Тож усі проєкти, пов'язані зі створенням корветів, вестимуть в нікуди. Два корвети – це добре, але на цьому потрібно закінчувати", – зауважив військовий експерт.

Натомість, на думку Світана, для України гарним варіантом є так званий "москітний флот". Тобто наявність великої кількості катерів берегової охорони, безекіпажних катерів та кілька ескадрилей морської авіації. Вони допоможуть тримати під контролем Чорне море.

"Гетьман Іван Мазепа": коротко про особливості корвета