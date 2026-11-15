"Ця трійка каже неправду": Гетьман вказав на підтекст обмежень Starshield

Ветеран війни Олексій Гетьман спростував заяви щодо обмежень Starshield на швидкості понад 161 км/год. Він підкреслив, що такі дії мають політичний підтекст і закликав створити європейську альтернативу зв'язку.

Під час розмови в ефірі 24 Каналу ветеран російсько-української війни зазначив, що штучне гальмування супутникового зв'язку ускладнює перехоплення ворожих ракет і дронів. Через це влучань може побільшати, проте це не означає поразку на полі бою. За його словами, наслідки ворожих ударів стають відчутно важчими для оборонців.

Політичний підтекст і розслідування

Ветеран звернув увагу на суперечливі висловлювання Дональда Трампа, Ілона Маска та Піта Гегсета, які намагаються перекласти відповідальність один на одного.

Ця трійка каже неправду і починає виправдовуватись. Це означає, що вони чудово розуміють, що роблять щось погане. У цьому є політичний підтекст,

– підкреслив експерт.

Він нагадав, що використання сервісу Starshield повністю сплачено за контрактом, тому ситуація вимагає офіційного розслідування американських інституцій. На думку майора у відставці, це питання здатний порушити Конгрес США, де в січні більшість отримають демократи. Він також додав, що понад 70% американців підтримують Україну, тому заяви окремих діячів не відбивають позицію всього суспільства.

Олексій Гетьман про обмеження Starshield: відео

Необхідність дублювання Starlink

Експерт наголосив, що для надійного захисту неба Україні необхідно координувати зусилля з європейськими партнерами та розгортати власні технології супутникового зв'язку.

Залежати від однієї людини чи її примх у питаннях ППО – просто неприпустимо. Нам потрібно будувати системи, які компенсують і продублюють Starlink,

– зазначив Олексій Гетьман.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що компанія SpaceX встановила обмеження швидкості для Starshield до 161 кілометра на годину, що блокує перехоплення дронів над лінією фронту та тимчасово окупованими територіями.