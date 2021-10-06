Гетманцева призначили головуючим на засідання Ради про відкликання Разумкова

6 жовтня 2021 , 13:14
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Джерело:

24 канал

На пленарному засіданні Верховної Ради 7 жовтня головуючим буде голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. під його керівництвом нардепи голосуватимуть за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Головуючого на пленарному засіданні 7 жовтня обирали серед числа тих депутатів, які не підписували листи за відставку Дмитра Разумкова. Саме ним і став представник "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Обирали серед 4 кандидатів

Під час обговорення у Верховній Раді нардепи висунули 5 кандидатів:

  • Данила Гетманцева ("Слуга народу");
  • Олександра Бакумова ("Слуга народу")
  • Гео Лероса (позафракційний)
  • Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність")
  • Юрія Корявченкова ("Слуга народу")

Останній кандидат заявив про самовідвід. Варто зауважити, що 3 з 5 кандидатів запропонувала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Парламентарі зійшлися на тому, що головуючий на засіданні повинен бути без конфлікту інтересів, тобто з числа тих, хто не підтримував ні порядку денного, ні відсторонення Разумкова 5 жовтня.

Водночас "слуга" Олександр Качура запропонував призначити головуючим на засіданні про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради його попередника Андрія Парубія.

Кандидатуру Данила Гетманцева підтримали 236 народних депутатів.

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Автор: Іван Магуряк