Гетто, де людей засуджують до розстрілів, – мер Маріуполя про "фільтраційні" табори окупантів

Мешканці Маріуполя опинилися у полоні російських окупантів. У них немає змоги покинути місто, щоб не пройти через "фільтраційні" табори, які створили російські загарбники.

Росіяни, фактично, оточили Маріуполь "фільтраційними" таборами, через які немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Відтак місто "зачинене".

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При цьому в місті залишається близько 120 тисяч людей. Такі дані навів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Ті, хто намагаються виїхати з міста, мають пройти "фільтраційний" табір. Але там ситуація катастрофічна.

За словами Вадима Бойченка, жителям Маріуполя слід спочатку записатися, щоб пройти цей "фільтраційний" табір, без проходження кого покинути місто неможливо. Але зараз йде запис на грудень 2024 року. Тож окупанти навіть цей процес довели до того, щоб українці не могли покинути місто.

Засуджують до розстрілів

Мер Маріуполя розповів про те, що особлива небезпека чекає на держслужбовців та муніципальних працівників. Їх одразу відправляють за ґрати.

"Це гетто, яке створила російська окупаційна влада. Ми маємо уявити, як все це відбувається. Приїжджаєш ти в намет, де сидять МГБ і ФСБ, 15 осіб чекають на допит маріупольця. Можуть допитувати годинами. Якщо ти держслужбовець або муніципальний працівник, то ти обов'язково потрапляєш за ґрати. Тобі одягають щось на голову, і ведуть в оленівську тюрму", – розповів Вадим Бойченко.

Водночас Росіяни облаштували "фільтраційний табір" аж на кордоні з Естонією

Мер Маріуполя також переконує, що є вже так звані "вироки суду", де таких затриманих маріупольців "засуджували" до 10 років ув'язнення. Хоча, за його словами, були й вироки щодо розстрілу.

Жителів Маріуполя вивозять в депресивну Росію

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розповіла деталі депортації мирного населення з Маріуполя. Вона підтвердила інформацію, що частина маріупольців з "фільтраційних" таборів потрапляє в тюрму в Оленівці. За її словами, це понад 10% тих людей, які потрапили на "фільтрацію". Російські окупанти вважають їх небезпечними для свого режиму.

За її даними, лише за один тиждень з Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли 3000 осіб, з яких понад 300 – діти. Скільки їх там будуть утримувати – невідомо. Зафіксовані випадки, коли люди перебували в таких таборах понад гість тижнів. Скільки загалом українців перебувають у "фільтраційних" таборах – теж невідомо.

Якщо ж людей і випускають з "фільтраційних" таборів, то їх відправляють до Росії. Спочатку – у Таганрог, а вже згодом – в один з депресивних регіонів Росії.

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