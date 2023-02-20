Розлом земної кори в турецькому Хатаї вдалося зафіксувати на камеру: кадри вражають

Внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині на деяких ділянках територій з'явилися розломи. У мережі опублікували вражаючі кадри.

Відео знято у провінції Хатай, що неподалік міста Антак’я. Величезні ущелини досягають ширини 200 метрів, глибина становить близько 30 метрів.

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Наслідки землетрусу в Туреччині

Зазначимо, що Антак’я розташований на північному краї розлому Мертвого моря. Тріщини, які утворилися у регіоні, проходять за 20 кілометрів вздовж західного кордону Сирії.

Після землетрусу утворилася гігантська тріщина: дивіться відео

Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. У десяти провінціях Туреччини оголосили надзвичайний стан, він діятиме три місяці.

Землетрус у Туреччині та Сирії: головні новини

Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.

За прогнозами конфедерації турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів втрат національного доходу.

Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці у 2,9 мільйона доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало, повністю знесуть і відбудують заново.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що за час пошуково-рятувальної операції в регіонах Туреччини, які постраждали внаслідок потужних землетрусів, вдалося розшукати 136 українців. Однак, на жаль, 5 наших співгромадян загинули.