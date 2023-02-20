Розлом земної кори в турецькому Хатаї вдалося зафіксувати на камеру: кадри вражають
Джерело:KNN NEWS WORLD
Внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині на деяких ділянках територій з'явилися розломи. У мережі опублікували вражаючі кадри.
Відео знято у провінції Хатай, що неподалік міста Антак’я. Величезні ущелини досягають ширини 200 метрів, глибина становить близько 30 метрів.
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Наслідки землетрусу в Туреччині
Зазначимо, що Антак’я розташований на північному краї розлому Мертвого моря. Тріщини, які утворилися у регіоні, проходять за 20 кілометрів вздовж західного кордону Сирії.
Після землетрусу утворилася гігантська тріщина: дивіться відео
Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. У десяти провінціях Туреччини оголосили надзвичайний стан, він діятиме три місяці.Зверніть увагу! За інформацією Reuters, станом на 19 лютого внаслідок землетрусу загинули понад 46 тисяч людей. Очікується, що кількість жертв зросте.
Землетрус у Туреччині та Сирії: головні новини
- Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.
- За прогнозами конфедерації турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів втрат національного доходу.
- Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці у 2,9 мільйона доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.
- Турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало, повністю знесуть і відбудують заново.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що за час пошуково-рятувальної операції в регіонах Туреччини, які постраждали внаслідок потужних землетрусів, вдалося розшукати 136 українців. Однак, на жаль, 5 наших співгромадян загинули.