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      Гіпервітаміноз вітаміну C: що це та чим він небезпечний

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      Гіпервітаміноз вітаміну C: симптоми, причини, наслідки
      Гіпервітаміноз вітаміну C: ознаки та як цього уникнути / drgalland.com

      Вітамін C (аскорбінова кислота) - водорозчинний вітамін, що міститься в продуктах рослинного та тваринного походження. Основними джерела вітаміну С є різні овочі, плоди і ягоди (шипшина, смородина, лимони та ін.), в невеликих кількостях вітамін C міститься в печінці, м'ясі, мозку.

      Про це йдеться в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 лікаря-дієтолога Мирослави Березової.

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      Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі колагену, забезпечуючи тим самим стабільність сполучної, кісткової тканин, дентину зубів. Також аскорбінова кислота бере участь в імунних реакціях, сприяє збереженню вітаміну Е. Цей вітамін бере активну участь у синтезі гормонів наднирників та щитоподібної залози.

       
      Лікар-дієтолог Мирослава Березова
      “Попри те, що деякі дані вказують, що високі дози вітаміну С сприяють зниженню простудних і навіть онкологічних захворювань, ця інформація не є вірогідною”.

      Вітамін С не виробляється в організмі людини і має потрапляти із їжею та комплексами.

      Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг. Більшість людей в достатній мірі отримують необхідну кількість вітаміну С зі збалансованої дієти.

      Проте деякі пацієнти з порушенням всмоктування та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, які сприйнятливі до дефіциту вітаміну С, можуть отримувати додаткові дози вітаміну з полівітамінними добавками.

      Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг
      Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг

      Дієтолог-нутриціолог Дмитро Колесніченко у коментарі для Здоров'я 24 зазначає, що разова доза вітаміну С, що потрапив до організму, не має перевищувати 300-500 мг для дорослих. 

      Чим небезпечний гіпервітаміноз вітаміну C

      Мирослава Березова зазначає, що великі дози вживання аскорбінової кислоти (1000 мг і більше) можуть призвести до появи симптомів його гіпервітамінозу:

      • нудота, блювання, печія, запалення слизової оболонки стравоходу, діарея;
      • гемоліз еритроцитів (руйнування червоних кров'яних клітин) у людей, які страждають відсутністю специфічного ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Тому таким пацієнтам можна приймати підвищені дози вітаміну С тільки під суворим наглядом лікаря;
      • порушення функції підшлункової залози з порушенням синтезу інсуліну;
      • підвищення всмоктуванню заліза та алюмінію та порушення засвоєння вітамінів групи B та кальцію;
      • утворення каменів у нирках, порушення функції серцево-судинної системи, порушення сну та функції центральної нервової системи;

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      Жувальні цукерки й жувальні гумки з вітаміном С можуть пошкодити емаль зубів, тому слід полоскати рот або чистити зуби після їх прийому.

      Гіпервітаміноз вітаміну C
      Гіпервітаміноз вітаміну C

      Не рекомендують приймати великі дози вітаміну С при вагітності, людям з підвищеним згортанням крові, тромбофлебітом і схильністю до тромбозів, а також при цукровому діабеті.

      Як вберегтися від надмірного прийому вітаміну С?

      Лікар-дієтолог Мирослава Березова радить, перш за все, уважно вивчати склад полівітамінних та інших додатків, які ви вживаєте. Якщо вітамін С міститься більш ніж в одному вітамінному комплексі, слід переглянути доцільність його прийому.

      Збалансований раціон, який щодня буде містити різноманітні овочі, фрукти та ягоди цілком може забезпечити денну рекомендовану кількість вітаміну С.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Статті Здорове життя Профілактика захворювань
      Джерело: Здоров'я 24
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