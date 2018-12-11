Гіпервітаміноз вітаміну C: симптоми, причини, наслідки

Вітамін C (аскорбінова кислота) - водорозчинний вітамін, що міститься в продуктах рослинного та тваринного походження. Основними джерела вітаміну С є різні овочі, плоди і ягоди (шипшина, смородина, лимони та ін.), в невеликих кількостях вітамін C міститься в печінці, м'ясі, мозку.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 лікаря-дієтолога Мирослави Березової.

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Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі колагену, забезпечуючи тим самим стабільність сполучної, кісткової тканин, дентину зубів. Також аскорбінова кислота бере участь в імунних реакціях, сприяє збереженню вітаміну Е. Цей вітамін бере активну участь у синтезі гормонів наднирників та щитоподібної залози.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова “Попри те, що деякі дані вказують, що високі дози вітаміну С сприяють зниженню простудних і навіть онкологічних захворювань, ця інформація не є вірогідною”.

Вітамін С не виробляється в організмі людини і має потрапляти із їжею та комплексами.

Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг. Більшість людей в достатній мірі отримують необхідну кількість вітаміну С зі збалансованої дієти.

Проте деякі пацієнти з порушенням всмоктування та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, які сприйнятливі до дефіциту вітаміну С, можуть отримувати додаткові дози вітаміну з полівітамінними добавками.



Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг

Дієтолог-нутриціолог Дмитро Колесніченко у коментарі для Здоров'я 24 зазначає, що разова доза вітаміну С, що потрапив до організму, не має перевищувати 300-500 мг для дорослих.

Чим небезпечний гіпервітаміноз вітаміну C

Мирослава Березова зазначає, що великі дози вживання аскорбінової кислоти (1000 мг і більше) можуть призвести до появи симптомів його гіпервітамінозу:

• нудота, блювання, печія, запалення слизової оболонки стравоходу, діарея;

• гемоліз еритроцитів (руйнування червоних кров'яних клітин) у людей, які страждають відсутністю специфічного ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Тому таким пацієнтам можна приймати підвищені дози вітаміну С тільки під суворим наглядом лікаря;

• порушення функції підшлункової залози з порушенням синтезу інсуліну;

• підвищення всмоктуванню заліза та алюмінію та порушення засвоєння вітамінів групи B та кальцію;

• утворення каменів у нирках, порушення функції серцево-судинної системи, порушення сну та функції центральної нервової системи;

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Жувальні цукерки й жувальні гумки з вітаміном С можуть пошкодити емаль зубів, тому слід полоскати рот або чистити зуби після їх прийому.



Гіпервітаміноз вітаміну C

Не рекомендують приймати великі дози вітаміну С при вагітності, людям з підвищеним згортанням крові, тромбофлебітом і схильністю до тромбозів, а також при цукровому діабеті.

Як вберегтися від надмірного прийому вітаміну С?

Лікар-дієтолог Мирослава Березова радить, перш за все, уважно вивчати склад полівітамінних та інших додатків, які ви вживаєте. Якщо вітамін С міститься більш ніж в одному вітамінному комплексі, слід переглянути доцільність його прийому.

Збалансований раціон, який щодня буде містити різноманітні овочі, фрукти та ягоди цілком може забезпечити денну рекомендовану кількість вітаміну С.

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