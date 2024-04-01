Які засоби ППО здатні перехоплювати "Циркони": в Повітряних силах відповіли

Російська окупаційна армія для обстрілів України використовує гіперзвукові ракети "Циркон". В Повітряних силах розповіли, які засоби протиповітряної оборони можуть перехопити таку ворожу ціль.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш також пояснив, для чого саме ворог використовує ракети "Циркон". Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Циркон" важко вразити

Протистояти ворожим ракетам "Циркон" можуть сучасні засоби американської ППО.

За словами Іллі Євлаша, наразі збивати ці ракети може тільки зенітно-ракетний комплекс Patriot, який уже неодноразово доводив свою високу ефективність не тільки в боротьбі з "Цирконами", але і з ракетами "Кинджал".

Про цю зброю ми знаємо небагато. Ворог тримає в таємниці тактико-технічні характеристики, наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Ця зброя використовується противником і як випробування її в бойових умовах, для тестування наших систем ППО,

– зазначив речник Повітряних сил.

Євлаш також додав, що цю ракету надзвичайно важко вразити, вона швидко дістається будь-якої точки нашої країни. "Тому коли з'являється інформація про повітряну тривогу, радимо негайно спуститися в укриття", – наголосив речник.

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