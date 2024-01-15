КНДР підвищує ставки: гіперзвукова ракета успішно пройшла випробування

Північна Корея оголосила про успішне випробування твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. Напруженість у регіоні зростає.

У Пхеньяні стверджують, що провели успішний запуск ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, що стало першим балістичним тестом країни у 2024 році. Випробування відбулося на полігоні поблизу столиці, викликавши занепокоєння у сусідніх держав.

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Нова зброя КНДР викликає тривогу

Ракета пролетіла близько 1 000 кілометрів, що свідчить про значний прогрес у ракетобудуванні КНДР. Твердопаливну зброю такого типу важче виявити та знищити, що підвищує ризики для регіональної безпеки.

Випробувальний запуск ніколи не впливав на безпеку жодної сусідньої країни та не мав нічого спільного з регіональною ситуацією,

– водночас запевняють в Корейському центральному інформаційному агентстві.

Південнокорейські та японські військові підтвердили факт запуску, що викликало занепокоєння щодо можливості таких ракет досягти стратегічних об'єктів, зокрема американську територію Гуам.

Відомо, що твердопаливні ракети швидше готують до запуску ніж іншу зброю. Також їх легше переміщати та приховувати.

Попри міжнародні санкції, КНДР продовжує розвивати свою ракетну програму, викликаючи занепокоєння у світової спільноти. Це випробування є черговим кроком у зміцненні військового потенціалу країни, що може змінити стратегічний баланс у регіоні.

Вочевидь, таке випробування гіперзвукової ракети КНДР має стати ще одним сигналом для інших країн про необхідність перегляду своїх оборонних стратегій.

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Контекст: що варто знати