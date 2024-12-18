Гіперзвукові ракети Росії можна збивати: видання Telegraph пояснило, що для цього потрібно

Росія атакує Україну різними видами ракет, зокрема, і гіперзвуковими. Західні журналісти пишуть, що їх можна збивати, проте для цього потрібні специфічні засоби.

Російську "суперзброю" можна знищити, але для цього потрібні відповідні ракети. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Україна знищує такі ракети

Відстежити динаміку збиття повітряних цілей важко, проте стосовно російських гіперзвукових ракет зрозуміло, що вони не такі, як заявляє Владімір Путін, адже він переконаний, що збити їх неможливо.

Під час одного із масованих обстрілів Росія випустила 8 ракет Х-47М2 "Кинджал" і одну ракету 3М22 "Циркон". Тоді українські військові перехопили майже всі "Кинджали" та всі "Циркони", попри повідомлення росіян про те, що ці види ракет збити неможливо.

Відповідно до цієї статистики, Україна збиває 88% гіперзвукових ракет. Очевидно, що Україна все краще та краще використовує системи ППО Patriot, робить висновок видання.

"Кинджали" стають вразливими до систем ППО, коли знижуються до цілі. "Циркони" запускають з корабля, однак вони теж, ймовірно, сповільнюються, коли наближаються до цілі, тому теж є вразливими для систем ППО.

У чому особливість гіперзвукових ракет

Навколо корпусу ракети під час польоту утворюється шар надгарячої плазми, який заважає передачі радіосигналу. При такому розкладі системи ППО не можуть отримати достатньо інформації щодо фіксації цілі, тож не можуть її збити.

У морі також можна переміщувати кораблі-перехоплювачі на вісь загрози, щоб мінімізувати кут перетину ракети, що летить. Менший кут перетину збільшує шанси на перехоплення.

Які системи можуть їх збивати

Найкращою зброєю в арсеналі НАТО для перехоплення швидких ракет з меншою траєкторією є Standard Missile 6 (SM-6) ВМС США.

І SM, і Patriot побудовані на старих системах, які багато разів допрацьовували та оновлювали. Однак SM майже напевно мають перевагу. Крім того, вони мають неперевершений Spy Radar і бойову систему Aegis, яка контролює весь процес перехоплення.