Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив балотуватися у президенти Росії навесні 2024 року. Раніше він дозволяв собі критикувати чинне військово-політичне керівництво держави-агресорки і тепер сидить в СІЗО.

У своєму телеграм-каналі Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив, що висуває свою кандидатуру на пост президента Росії. Він вважає, що кращий за чинного главу держави, але водночас намагався його не образити у своєму пості, передає 24 Канал.

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Важко сказати, чи Гіркін дійсно претендує на посаду президента, чи він просто вирішив скористатися майбутніми виборами для "законної" критики влади.

Насамперед колишній голова міноборони "ДНР" заявляє, що він компетентніший у військовій справі. Ба більше, Гіркін вважає, що Путін "занадто довірливий", адже його нібито "водили за ніс" спочатку мінськими угодами, а потім у нормандському форматі та в Стамбулі. Як основний аргумент він використав те, що після 2014 року ніколи "не називав "дорогими"" тих, хто, на його думку, обманював Путіна.

Чому мінські угоди були вигідні Москві Мінські угоди – це серія із двох дорогворів, які були підписані між Україною, Росією та ОБСЄ. Положення першої угоди виявилися надто загальними, що викликало суперечки між сторонами. Пізніше уклали Мінський меморандум між представниками України, "ЛНР" та "ДНР" за посередництва представника Росії. В результаті Москві таки вдалося "проштовхнути" достатньо вигідні для неї Мінські угоди. За цими договорами, війна в Україні була цілком вигідним Росії замороженим конфліктом, адже саме це давало Путіну час для підготовки повномасштабної війни та накопичення потрібних засобів.

Потім Стрєлков доволі обережно починає тему війни проти України та знову зазначає, що Путіна обвели навколо пальця вже його власні керівники силових структур, розвідники та інші люди, які пов'язані із військово-промисловим комплексом. За словами Гіркіна, Україна "не таке солом'яне опудало", як вони очікували півтора року тому, коли починали "спеціальну воєнну операцію". Терорист переконаний, що всі ці люди залишаються на посаді лише через те, що Путін "надто добрий".

Помітно, що гостро критикувати чинного президента Стрєлков боїться. Вочевидь, не хоче повторити долю тих, кому приписують революційні настрої. Водночас терорист переконаний, що надмірна доброта та довірливість йому не притаманні, тож він зміг би виправити помилки чинної влади.

Не зміг він обійти і тему олігархів, проте знову висловлювався дуже обережно. Стрєлков зазначив, що Владімір Путін – "високоморальна особистість", тож він тримає слово перед тими, хто привів його до влади. Натомість у Стрєлкова таких "друзів" немає, тож економічно Росія теж виграє.

Наостанок колишній очільник бойовиків на Донеччині написав, що не настільки здоровий, щоб "набридати" виборцям 20 років. Загалом, він припустив, що був би готовий покинути посаду, коли закінчиться "військова криза".

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