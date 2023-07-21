Патріот-злочинець: хто вирішив усунути Гіркіна за довгий язик

На Росії заарештували терориста та військового злочинця Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його звинувачують в екстремізмі.

Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. Він зауважив, що двох людей у Росії ще чіпати не можна – це Гіркіна й Пригожина. Адже вони остаточно зруйнують путінську систему й армію.

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Справжня причина затримання

Російський опозиційний політик припускає, що обвинувачення за 282 статтею лише привід для затримання, а тоді й можливого арешту терориста Гіркіна. Ймовірно, група Владімір Квачков, Стрєлков та інші планувати знищити міністра оборони країни-агресорки Сєргєя Шойгу.

Для мене це неприйнятно, адже Шойгу "найкращий" всіх часів і народів міністр оборони. Я б хотів зустріти його на полі бою, коли в Росії буде громадянська війна. Не Суровікіна, адже з цим буде дуже складно,

– сказав Мальцев.

Гіркін дуже ревнує до "успіху" ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Під час одноденного заколоту "кухарю Путіна" не вдалося скинути Шойгу, тому для злочинця Стрєлкова ціль номер один – Шойгу. Можливо, він не готував замах на міністра оборони Росії, але розмови такі були.

"Я на сто відсотків впевнений, що це справжня причина затримання. Зараз павуки в банці жеруть один одного. Це дуже добре", – зазначив російський опозиційний політик.

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Всі стрілки на Стрєлкова

Найбільше приниження для Гіркіна – це піднесення Пригожина. Один й інший в цій системі протидіють один одному. Зараз патріот-злочинець Гіркін становить небезпеку.

Чому він так різко висловлювався? Бо Пригожин не так різко висловлювався. Це конкуренція з Пригожиним,

– додав Мальцев.

Люди, які займалися "перемогою" над Україною з 2014 року, розуміють, що програли. Вони звинувачують у цьому Гіркіна, який увірвався в Донбас. Всі стрілки переводитимуть на нього навіть не на Путіна.

Що відомо про затримання Гіркіна

21 липня російський Міщанський суд заарештував терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна на 2 місяці за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Терористу і воєнному злочинцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з рішенням суду.

Представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на затримання військового злочинця Гіркіна. За його совами, це вказує на те, що протистояння між вежами Кремля переходить в активну фазу. Після заколоту Пригожина відповідні процеси почали виходити назовні.

Гіркін перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом. Щодо нього було ухвалено вирок, який передбачає довічне позбавлення волі.