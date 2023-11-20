Декоративні опоненти Путіна: для чого Гіркін заявив про балотування у президенти

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив балотуватися в президенти Росії. Про своє "рішення" Гіркін повідомив у листі з СІЗО. Втім, навряд чи його зареєструють, адже ув'язнені не мають пасивного виборчого права.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, припустивши, які шанси на президентську кампанію має колишній голова міноборони квазі республіки "ДНР".

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Як зрежисують, так і буде

На думку Яковенка, шанси Гіркіна стати президентом країни-агресора як у всіх інших кандидатів, окрім Владіміра Путіна, дорівнюють нулю. Бажання стати "гарантом" Росії, ймовірно, якась піар-акція Гіркіна, щоб нагадати про себе.

А як зараз можна відзначитися? Ну от висунути себе кандидатом у президенти. Якщо говорити про операцію російських спецслужб, то я сумніваюся у цьому, адже це непотрібно. Гіркіна не зареєструють й він не братиме участь у виборах,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

У 2022 році суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення. Мовиться про справу про збиття літака рейсу MH17.

Склад й персоналії декоративних опонентів Путіна залежатимуть від того, які додаткові цілі ставитимуться. Окрім того, що Путін себе перепризначить на довічне правління Росією, можуть бути й додаткові цілі. Наприклад, продемонструвати росіянам й зовнішнім спостерігачам, яка кількість антивоєнних настроїв існує в Росії.

Якщо вирішать, що це ціль, то тоді дозволять висунутися антивоєнному кандидату. У них вже визначена достатня кількість. Це й Боріс Надеждін, і Григорій Явлінський, й Ксєнія Собчак, й навіть Алєксєй Венедиктов. Цей кандидат набере 1,5 – 2%, а потім заявлять, що в Росії така кількість людей виступають проти війни, а решта прихильники,

– розповів Яковенко.

За його словами, все залежить від задуму Кремля. Як зрежисують, так і буде. Втрутитися в цей процес з боку можуть хіба що Збройні Сили України, якщо вони до цього часу розгромлять російські окупаційні війська. Інших можливостей для втручання в цей електоральний захід не існує.

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Президентські амбіції терориста Гіркіна