Терорист Гіркін створив рух на захист провоєнної фракції в Кремлі: він просуває цілі певних осіб

Колишній російський офіцер, затятий націоналіст та воєнний злочинець Ігор Гіркін створив громадський рух "Клуб розлючених патріотів". Разом з сімома іншими ультранаціоналістами він намагається допомогти Росії виграти війну.

Крім того, зусилля "клубу" спрямовані на те, аби уникнути внутрішнього конфлікту всередині країни-агресорки. Його учасники звинуватили більшість кремлівських чиновників у антивоєнній фракції.

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Учасники "клубу" бояться, що в Росії почнуться масштабні внутрішні конфлікти

Терорист Гіркін намагається просувати свої провоєнні настрої. Для цього він створив "Клуб розлючених патріотів", який висловлює своє невдоволення чинними політиками Кремля.

Більшість російських чиновників ультранаціоналіст вважає антивоєнними. Він стверджує, що вони бажають програшу Росії та домовленостей із Заходом, щоб знову отримати доступ до своїх статків та закордонних благ.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Рух Гіркіна вже встиг зіткнутися з опором від голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Клуб стверджує, що прагне "допомогти російській владі" – ймовірно, маючи на увазі провоєнне угруповання всередині Кремля – своєчасно завершити "спеціальну військову операцію", стверджуючи, що затяжна війна в Україні може спонукати антивоєнних чиновників до повстання. Група також заявила, що намагається побудувати оборонну мережу, щоб протистояти перевороту в Росії у такому випадку,

– розповіли аналітики.

Гіркін може просувати політичні інтереси ФСБ

"Клуб" Гіркіна може бути ознакою того, що розкол у Кремлі поглибився під час невдалої зимової наступальної кампанії окупантів або ж напередодні нового українського контрнаступу. Крім того, експерти зазначають, що воєнний злочинець може просувати політичні цілі ФСБ.

Про те, що терорист має захист з боку силовиків свідчить те, що впродовж війни він дозволяв собі безжально та нахабно критикувати Путіна. Також The Insider і Bellingcat раніше заявляли, що Гіркін постійно використовував різні паспорти під вигаданими іменами, які він отримав саме від ФСБ Росії.

Хоча неясно, який силовик захищає Гіркіна і якими можуть бути його мотиви, захисник Гіркіна, можливо, намагається привернути увагу Путіна і сформувати його рішення за допомогою публічного дискурсу,

– констатували в ISW.

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До слова, раніше 24 Канал розповідав, хто саме входить до "Клубу розлючених патріотів Росії". Серед учасників групи Гіркіна – колаборанти та фанати "великої Росії".