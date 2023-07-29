Ефект метелика, – ГУР про потенційний вплив арешту Гіркіна на дестабілізацію ситуації в Росії

Арешт російського терориста Ігоря Гіркіна не буде причиною для масових заворушень у Росії. Проте кожна така подія дестабілізує внутрішню політичну ситуацію країни-агресора.

Про це в інтерв'ю заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він порівняв затримання та арешт Гіркіна з ефектом метелика.

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Арешт Гіркіна підриває єдність путінських еліт

Відповідаючи на питання щодо можливих зачисток у військовому керівництві Росії після арешту Гіркіна, у розвідці говорять про ефект метелика. Юсов наголосив, що нині у тюрмі сидить Навальний, якого вважають опозиціонером, проте революції на цьому тлі не відбуваються. Так само й арешт Гіркіна не стане причиною масових заворушень.

Проте Юсов наголосив, що кожна подібна подія дестабілізує внутрішню політичну ситуацію Росії.

Вона підриває єдність путінських еліт всередині й активізує внутрішню боротьбу. У цьому контексті й ситуація з Пригожиним, й ситуація з Гіркіним насправді показує слабкість диктатора. Хоча б тому, що Пригожин знаходиться на свободі та вільно пересувається територією так званої Російської Федерації після спроби збройного заколоту, а Гіркін, який лише писав останнім часом, щоправда, багато і гнівно, але переважно займався белетристикою, зараз сидить в СІЗО,

– заявив Юсов.

У розвідці пояснили, що тепер для представників російських "еліт" виникає питання – чого намагається домогтися Путін такими діями. Тому Юсов припускає, що дестабілізаційні процеси лише набиратимуть обертів.

Арешт терориста Гіркіна: коротко