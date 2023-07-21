На Москву йшов Пригожин, а заарештували Гіркіна: чого намагається досягти Кремль
Російський суд заарештував терориста Ігоря Гіркіна на 2 місяці. Його обвинувачують у "закликах до екстремізму". Та в цьому немає нічого неочікуваного.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що недозаколотом Євгенія Пригожина могли керувати у ФСБ. Варто зазначити, що за попередньою інформацією, терориста затримали за заявою колишнього вагнерівця.
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"Звідти виріс цей імпульс. Він був нічим іншим, як способом промацати самого Путіна – як далеко вони можуть піти та однозначно вдарити по головному конкуренту – Шойгу", – сказав Черник.
Нині міністр оборони Росії дає "відповідь" своїм опонентам. Тому арешт Стрєлкова – ніщо інше, як черговий ланцюжок у цьому протиборстві. Як зауважив військовий експерт, у комбінації Путін – Шойгу є баланс із ФСБ.
Це тільки початок. Цих серій буде багато. Питання лише у підсумку – чим це все закінчиться. Хто кого переграє і хто кого у могили. Бо по-іншому уже бути не може,
– додав Петро Черник.
Адже ставки занадто високі – крах Росії та персональна фізична ліквідація російського диктатора.
"Будуть павуки битися на смерть. Хто б не представляв і не виражав московський імперіалізм в якому обличчі – він для нас патогенно смертельний", – переконаний військовий експерт.
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Арешт Гіркіна: головне
- Терориста Ігоря Гіркіна затримали 21 липня. За словами його дружини, Гіркіна вивели з дому представники слідчого комітету Росії.
- Міщанський суд Москви заарештував терориста на 2 місяці, тож він перебуватиме в СІЗО до 18 вересня. Сторона захисту сказала, що оскаржуватиме арешт.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що затримання Гіркіна – це хороші новини. Він зауважив, що подібні процеси раніше усередині Кремля були більш прихованими. Утім, після спроби заколоту Пригожина, вони дедалі більше почали "виходити назовні". Юсов зазначив, що на Москву йшов саме Пригожин, а затримують Гіркіна. У цьому особливість режиму Путіна.