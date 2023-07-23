Нарешті отримали методички: як пропагандисти реагують на арешт Гіркіна

В Москві 21 липня було заарештовано терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який жорстко критикував російську владу та військове командування країни-агресорки, а також особисто Владіміра Путіна.

Російські пропагандисти спочатку були напевно збентежені цією новиною і тому чекали вказівок зверху, щоб прокоментувати арешт "розсердженого патріота" Гіркіна, повідомляє 24 Канал.

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Вимагають "тотального зачищення"

Судячи з того, що пропагандисти почали нести в ефірах та своїх пабліках, вони нарешті отримали з Кремля методички. Крім того, стало очевидним існування так званого "списку Гіркіна", а також те, що невдовзі його будуть "втілювати в життя".

"Список Гіркіна" На одному з російських пропагандистських пабліків було опубліковано так званий "список Гіркіна". Його нібито склали в адміністрації Путіна. В цьому списку зазначені прізвища російських патріотів, які критикують кремлівського диктатора та хід війни в Україні. До цього списку окрім заарештованого Гіркіна, також потрапили зрадник Олег Царьов, пропагандисти Маргарита Симоньян, Захар Прилєпін, депутат Андрій Гурульов та інші. Цей список нібито було складено давно, але хід йому дали після невдалого заколоту Євгенія Пригожина.

Пропагандисти, які зараз будуть хвалити путінський режим, розуміючи свою долю, наголошують, що "закривати" треба усіх, хто погано подивиться у бік Кремля.

Зокрема, один із них – Борис Якеменко – порадив "патріотичні літературній гопоті" "уважно дивиться навколо себе", а також "збігати до нотаріуса" та про всяк випадок "розпорядитися своїм майном". А можливо й "придбати квитки до Тбілісі".

Починається чищення цього (патріотичного – 24 Канал) простору. Його представники говорять, "як це Гіркіна заарештували, він же – патріот". А хіба патріот – це людина, яка має якісь індульгенції та може лити бруд на кого хоче. І захищають вони зараз не Гіркіна, а себе та свої грошові збори,

– залякує російських патріотів Якеменко.

Як російські пропагандисти відреагували на арешт терориста Гіркіна: дивіться відео

Він вимагає, щоб в країні-агресорці відбулось "тотальне зачищення" та запровадилась "жорстка воєнна цензура". Тому він "порадив" усім "графоманам, нездарам та іншим любителям воєнних переворотів" приготуватися.

Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова відзначила, що це черговий доказ того, що росіяни дійсно будуть "зжирати" один одного, причому пришвидшеними темпами. А українці в цьому випадку мають "вболівати" за всі сторони, тому що коли в Росії сваряться, нам це на руку.

Що відомо про арешт Гіркіна