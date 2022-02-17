Гірші за Скабєєву та Соловйова, – Арахамія про західні ЗМІ
17 лютого 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:"Право на владу"
Давид Арахамія заявив, що деякі американські ЗМІ поширювали та поширюють "відверті фейки" про загрозу вторгнення Росії. Зокрема, цього разу їм можуть позаздрити навіть російські пропагандисти.
Глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що варто зробити ретроспективний аналіз ситуації. Усе тому, що поширення фейків – елемент гібридної війни.
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Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва (Ольга – 24 канал) з Соловйовим (Володимиром – 24 канал),
– заявив Арахамія.
Він наголосив, що відверті фейки поширювали:
- CNN;
- Bloomberg;
- WSJ.
Істерія коштує дорого
- Арахамія зауважив, що панічні настрої через інформацію про можливе вторгнення Росії мають згубний вплив на українську економіку.
- Глава фракції "Слуга народу" наголосив: істерія дорого коштує країні. Мовиться про 2 – 3 мільярди доларів щомісяця. Економічні втрати підраховують щодня.
- Арахамія зауважив, що чиєсь рішення перевезти посольство до Львова коштуватиме для економіки України кілька сотень мільйонів доларів.
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