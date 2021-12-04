Гірські села замело снігом, мороз сягнув -20 градусів
Джерело:24 канал
На Буковині гірські села замело снігом, стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів. Схожа ситуація і на Прикарпатті, через це там розгорнули мобільні пункти обігріву.
В Україні панує справжня зима – падає сніг, вдарив мороз. Особливо холодно у Карпатах та населених пунктах, розташованих поблизу гір.
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На Буковині вдарив сильний мороз
Голова Селятинської громади Валерій Полянчук оприлюднив у мережі фото села Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині.
На знімках видно засніжені краєвиди. А термометр показує, що температура опустила до -20 градусів.
Сніг та мороз на Буковині / Колаж 24 каналу
Холодно і на горі Піп Іван
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що на горі Піп Іван Чорногірський вранці 4 грудня температура повітря опустилася -16 градусів. Все навколо вкрите снігом.
На вершині дує південно-західний вітер, який розганяється до 3 – 5 метрів за секунду.
Засніжені Карпати / Фото Чорногірського рятувального поста
На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву
Схожою є погода і в гірській місцевості Івано-Франківської області.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у зв'язку зі значним зниженням температури та снігопадами прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.
Пункти обігріву працюють на
- Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,
- Буковецькому перевалі Косівського району,
- Кривопільському перевалі Верховинського району,
- Вишківському перевалі Калуського району.
У теплих наметах усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони.
Також пункти обігріву мають у своєму розпорядженні автомобільну техніку підвищеної прохідності – повнопривідні автомобілі "Урал", ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у випадку необхідності.
На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву / Колаж 24 каналу
Попередження про небезпеку через погіршення погоди
- Синоптики закликають українців 4 грудня бути обережними через ожеледицю на дорогах. Небезпечно буде у західних та північних областях.
- Крім того, зберігається загроза сходження лавин у Карпатах. Рятувальники просять наразі відмовитися від походів у гори.
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