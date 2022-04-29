Гітлер – Путін: як диктатори і вбивці виправдовують війни – корисне порівняння

Росія уже понад 8 років веде криваву війну проти України. У Центрі протидії дезінформації порівняли, яку риторику веде Путін стосовно вторгнення в нашу державу і те, що виголошував Гітлер на початку Другої світової війни.

Хоча нинішній диктатор постійно розповідає про якусь вигадану "денацифікацію", неможливо не помітити неабияку схожість у промовах та тезах, які лунали свого часу від Гітлера. Наочне порівняння висловлювань обох тиранів – читайте далі.

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Висловлювання Путіна та Гітлера щодо розв'язаних ними війн

Гітлер : Як завжди, я намагався досягти змін мирним шляхом.

Путін : Ми наполегливо і терпляче намагалися домовитись з провідними країнами НАТО.



: Як завжди, я намагався досягти змін мирним шляхом. : Ми наполегливо і терпляче намагалися домовитись з провідними країнами НАТО. Гітлер : Це брехня, коли у світі кажуть, що ми бажаємо домогтися змін лише силою.

​Путін : Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою.



: Це брехня, коли у світі кажуть, що ми бажаємо домогтися змін лише силою. : Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. Гітлер : Ви знаєте про нескінченні спроби, які я робив для мирного розв'язання проблеми Австрії, Судетської області, Богемії і Моравії – все було марно.

​ Путін : Нескінченно довгі вісім років ми робили все можливе, щоб ситуація розв'язалась мирними політичними засобами – все марно.



: Ви знаєте про нескінченні спроби, які я робив для мирного розв'язання проблеми Австрії, Судетської області, Богемії і Моравії – все було марно. ​ : Нескінченно довгі вісім років ми робили все можливе, щоб ситуація розв'язалась мирними політичними засобами – все марно. Гітлер : Німеччина не переслідує жодних інтересів на Заході – західний вал назавжди окреслює межі рейху.

​Путін : До наших планів не входить окупація українських територій.



: Німеччина не переслідує жодних інтересів на Заході – західний вал назавжди окреслює межі рейху. : До наших планів не входить окупація українських територій. Гітлер : Німецькі меншини, які проживають у Польщі, піддаються там мерзенним переслідуванням.

​Путін : Мета "спецоперації" – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму.



: Німецькі меншини, які проживають у Польщі, піддаються там мерзенним переслідуванням. : Мета "спецоперації" – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. Гітлер : Гданськ був і є німецьким містом.

​Путін : Україна для нас – це не просто сусідня країна. Це невіддільна частина нашої власної історії, культури, духовного простору.



: Гданськ був і є німецьким містом. : Україна для нас – це не просто сусідня країна. Це невіддільна частина нашої власної історії, культури, духовного простору. Гітлер : Я не воюватиму проти жінок і дітей – я наказав, аби мої повітряні сили обмежилися атаками по військових цілях.

​Путін : Збройні сили Росії не завдають ударів по цивільних об'єктах – мирному населенню нічого не загрожує.

Отже, паралелі та аналогії тут цілком очевидні. З яким же нацизмом вирішила боротися Росія – невідомо. Втім те, що диктатори й вбивці виправдовують розв'язані ними війни за схожою схемою – факт. Відмінність лише одна – тези від Гітлера лунали тоді, коли він вторгався у Польщу на початку Другої світової війни, а від Путіна – вже у 21 столітті, під час нападу Росії в Україну.

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