Гітлер у захопленні підвівся з труни: брехня пітерського гопника про Україну вилізла назовні

З великим нетерпінням чекаю на момент, коли рашистів почнуть вибивати з Півдня. Сподіваюся, що до цього дня наші партизани підірвуть ще чимало їхніх поїздів і переріжуть чимало горлянок окупантам та колаборантам.

Рубль вони вводити зібралися... Пам'ятаєте, навіщо росіянин відкриває рота? Скільки пафосної х*рні було сказано про денацифікацію, денаціоналізацію, про біолабораторії, наближення НАТО і etc.

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Брехня Кремля

А в результаті тупа спроба прирізати собі шматок чужої землі. Захист російськомовних, під час якого вбили стільки російськомовних, що Гітлер у захопленні підвівся з труни. Брехня, брехня і ще раз брехня. Брехня для прикриття банальної крадіжки, ще однієї спроби анексії.

За агресією Росії немає жодної ідеології. Ніякої. Тільки бажання професійного злодія сп*здити те, що погано лежить. Отже, росіяни, у нас усе лежить непогано. Так, як і треба, і там, де треба. Так що готуйтеся рахувати труни. Поки що від наших партизанів та ДРГ. А потім від тяжкого озброєння.

Важливо У сина Жириновського все буде добре, а Ванька-дурник згорить на Донбасі

Пітерський гопник увійде в підручники

Сподіваюся, що незабаром і ваш флот поїде назустріч крейсеру "Москва", зачекався він там на самоті.

Путін перевершив Гітлера / Фото Getty Images

У світі є кілька паскудних країн з людожерськими режимами та ї**нутими лідерами, але мені здається, чемпіон серед них визначився. Хороша буде глава про пітерського гопника-подонка у підручнику з історії. Навіть не поряд зі Сталіним стане за ранжиром.

Поруч із Пол Потом, Гітлером та Бокассою. Кім Чен Ір заздрить – дрібний він у порівнянні з бункерним гімном.

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