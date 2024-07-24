Крок уперед: наскільки успішним може бути візит Кулеби до Китаю

Візит глави МЗС України Дмитро Кулеби до Китаю вже є добрим знаком. Потрібно і надалі взаємодіяти з Пекіном.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що візит Кулеби до Китаю створює підстави для того, що відбудеться подальше порозуміння між Україною та Китаєм.

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Які результати візиту Кулеби до Китаю

Як наголосив Гладких, навряд чи у Китаї не розуміють, що Росія – агресор, який безпідставно розпочала війну проти України. Але, на жаль, Пекін має власні інтереси. На їхню позицію впливають і відносини зі США, і з Європейським Союзом, і з багатьма іншими державами. Не варто забувати і про відносини з Росією.

Китай таки намагається дотримуватися санкційної політики. Вони не хочуть вторинних санкцій і проблем із взаєминами з цивілізованим світом. Але там продовжують співпрацювати з Росією через вигоду.

Я з оптимізмом дивлюся на цей візит. Результати повністю ще не оприлюднені. Коли про них дізнаємося більше, то можна буде говорити більш предметно. Згадується візит Путіна, де вони підписали "потужну угоду", яка виявилася порожнечею. Схильний думати, що візит Кулеби є кроком вперед, щоб не стільки порозумітися, скільки узгодити позиції в деяких моментах, де наші інтереси з Китаєм розходяться,

– зауважив Гладких.

Китай боїться, що через послаблення Росії станеться посилення США та Європи. Їм не вигідно, щоб путінський режим впав. Зараз Росія опинилася в економічній залежності від Китаю. І їм навряд чи потрібно, аби Захід зняв санкції з країни-агресорки. Адже тоді до Росії повернуться міжнародні бренди, які витіснять китайські.

Те, що візит відбувся, вважаю успіхом української дипломатії. Сподіваюся, що незабаром ми побачимо результати,

– зазначив Гладких.