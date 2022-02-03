Глава британського МЗС після скасованого візиту в Україну зателефонувала Кулебі

Розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс відбулася 2 лютого. Говорили про підтримку з боку Лондона нашої країни перед російською загрозою.

Пані Трасс висловила глибоке розчарування тим, що не змогла відвідати Україну цього тижня (через інфікування коронавірусом), але сподівається якнайшвидше здійснити цей візит. Також британська міністерка повідомила, що найближчим часом планує відвідати Москву.

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Британська глава МЗС не змогла приїхати в Київ, але зателефонувала Кулебі

Як зазначили у британському зовнішньодипломатичному відомстві, обидва співрозмовники, Дмитро Кулеба та Елізабет Трасс, погодилися, що Європа й НАТО повинні стати перед Росією "міцним та єдиним фронтом".

Трасс запевнила, що Велика Британія продовжує дипломатичні зусилля для стримування Росії.

А також надає оборонну й економічну підтримку Україні.

Лондон і Київ окремо наголосили на важливості встановлення тісніших торговельних, інвестиційних, дипломатичних та безпекових зв’язків країн.

В українському МЗС акцентували на новому форматі співпраці Лондона, Варшави й Києва

В українському МЗС додали, що Дмитро Кулеба та Елізабет Трасс скоординували наступні кроки у розвитку тристороннього формату співпраці Україна – Велика Британія – Польща.

Також дипломати відзначили успішний візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України.

Дмитро Кулеба високо оцінив роль Королівства у консолідації зусиль партнерів України задля стримування Росії від подальших агресивних дій. І особливо подякував за наміри Лондона запровадити санкції до Кремля.

Міністр Кулеба сподівається на аналогічні кроки інших партнерів, щоб Москва чітко розуміла конкретні наслідки, які відчує у випадку нового масштабного вторгнення в Україну.

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