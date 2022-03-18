Глава ДПСУ заявив про злам своєї сторінки: розмістили допис, що "вбиватиме жінок і дітей"

Керівник Державної прикордонної служби України заявив, що його сторінку у фейсбуці зламали. І розмістили при цьому моторошний фейковий допис.

У тексті мовиться про начебто загибель прикордонників під Харковом, за яку особисто Дейнеко, мовляв, збирається мститися. І при цьому "вбивати жінок і дітей".

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Російська пропаганда спробувала створити черговий моторошний фейк

Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко звернувся до "друзів та ворогів". І заявив, що його сторінку зламали.

Війна, у тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропа**ндони першими ж і поширили власноруч створений фейк,

– повідомив Дейнеко.

Про який фейк мовиться

Зловмисники опублікували від імені керівника Держприкордонслужби України пост російською мовою, оформлений цілком у стилі російської пропаганди . У тексті мовиться, начебто під Харковом убили українських прикордонників.

мовою, оформлений цілком у стилі російської . У тексті мовиться, начебто під Харковом убили українських прикордонників. А далі начебто глава ДПСУ (а насправді – зломники) написали просто моторошні речі: "все життя присвячу помсті", "всі причетні будуть вбиті", "вбиті будуть жінки, діти, батьки" і так далі.

"все життя присвячу помсті", "всі причетні будуть вбиті", "вбиті будуть жінки, діти, батьки" і так далі. Цілком зрозуміло, що глава прикордонників такого написати не міг. А проте вже буквально за хвилину після публікації посту його скриншоти розлетілися мережею, і передовсім – серед російських пропагандистських помийок.

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Росіяни з усіх сил намагаються переконати когось у неможливому – нібито в Україні є якийсь "фашистський режим". Та весь світ знає, що такий режим є хіба у Кремлі. І очолює його кривавий диктатор Володимир Путін, за наказом якого росіяни знищують українські міста та вбивають українських дітей.